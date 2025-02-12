Kuşadası'nda Tsunami İncelemesi

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Kuşadası'nın sahil şeridinde 'tsunami' incelemesi

AYDIN - Ege Denizi'nde meydana gelen depremlerin ardından Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü yetkilileri ve bilim insanlarından oluşan bir heyet, Kuşadası'nın kıyı kesiminde yaşanacak muhtemel bir tsunami etkisine karşı incelemelerde bulundu.

Ege Denizi'nin Santorini Adası açıklarında 28 Ocak'ta başlayan sismik hareketlilik devam ediyor. Bölgede bugüne kadar meydana gelen deprem sayısı bin 200'ü geçti. Depremlerin Kuşadası'nda da hissedilmesi üzerine AFAD yetkilileri, Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik ile bir araya gelerek makamında bir toplantı yaptı. Toplantıya AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, AFAD Afetlere Müdahale Genel Müdürü Dr. Sadi Ergin'in yanı sıra MTA ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi görevlileri ile deprem ve jeofizik alanında çalışan bilim insanları katıldı.

Toplantıdan sonra Kaymakam İbrahim Keklik ve beraberindekiler önce Marina mevkiinde bulunan Halk Plajı daha sonraysa Davutlar Mahallesi sahil şeridinde incelemelerde bulundu. Son olarak Güzelçamlı Mahallesi Dilek Yarımadası Milli Parkı'na geçen heyet, Kuşadası'nın Yunanistan'ın Sisam Adası'na en yakın noktası olan Dipburun mevkiini dolaşarak yaşanacak muhtemel bir tsunami ve etkilerine karşı fikir alışverişinde bulundu.