Kuşadası'nda Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı - Son Dakika
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Kuşadası'nda Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

Kuşadası\'nda Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde jandarma, uyuşturucu operasyonunda 3 kişiyi gözaltına aldı.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde jandarmanın bir eve düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli, gözaltına alındı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ile Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede uyuşturucu madde imalatı ve satışı yapan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Bu kapsamda Davutlar Mahallesi'nde bulunan bir eve dün sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Operasyonda A.G. (22), İ.G. (27) ve Y.K. (23), gözaltına alındı. Ekiplerin evde yaptığı aramada; 6 kök skunk bitkisi, 1 bong aparatı ve 2 zıvanalı sarma kağıdı ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kuşadası'nda Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı - Son Dakika

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