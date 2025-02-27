Kuşadası'nda Yeni Kedi Kısırlaştırma ve Tedavi Ünitesi Açılıyor

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(AYDIN)- Kuşadası Belediyesi tarafından Davutlar Mahallesi'ne kazandırılan kedi kısırlaştırma ve tedavi ünitesi için geri sayım başladı. Ünitenin hizmete girmesi ile hayvanseverler, mahallelerinde ve sokaklarında bakımını üstlendikleri kedileri randevu esasına göre ücretsiz kısırlaştırabilecek.

Kuşadası Belediyesi, sokakta yaşayan can dostlarının sağlığını korumak için önemli bir adım attı. Kent merkezinin ardından Davutlar Mahallesi'ne de kediler için bir kısırlaştırma ve tedavi merkezi kazandıran Kuşadası Belediyesi, hayvanseverleri yine sevindirdi. Sokak kedilerinin kontrolsüz biçimde üremelerinin önüne geçmek ve sağlıklarını korumak için kazandırılan yeni ünite ile kentte ücretsiz kısırlaştırma hizmeti veren nokta sayısı 3'e yükseldi.

15 gün içerisinde kapılarını açacak

1 uzman veteriner ile 3 veteriner teknisyeninin görev yapacağı ünite, günlük ortalama 20 kedi kısırlaştırma operasyonu gerçekleştirecek. Ünite bünyesinde yer alan kedi tedavi merkezi ise 60 kediyi aynı anda tedavi edebilme kapasitesine sahip. 15 gün içerisinde kapılarını açacak olan kısırlaştırma ve tedavi merkezi, trafik kazaları nedeniyle oluşan yaralanma ve sakatlanmalar başta olmak üzere, sokakta yaşayan kedilerin tedavisini sağlayacak. Merkez bünyesinde ortopedi ve enfeksiyon bölümlerinin yanı sıra iki adet ameliyathane bulunacak.

Kentin 3 noktasından ücretsiz kısırlaştırma hizmeti verilecek

Kuşadası Belediyesi Davutlar Şantiyesi içerisinde yer alan Kısırlaştırma Merkezi'nin açılması ile kentin 3 noktasından ücretsiz kısırlaştırma hizmeti verilecek. Diğer kedi kısırlaştırma noktaları gibi Davutlar Mahallesi Kedi Kısırlaştırma Ünitesi de hijyenik ortamı, bahçesi ve hayvansever personeli ile kedilerin operasyonlarını titizlikle yapacak. Güvercin Masa'nın telefonunu arayarak randevu alan kent sakinleri, mahallelerinde ve sokaklarında bakımını üstlendikleri kedileri, Kuşadası Belediyesi Kedi Kısırlaştırma Merkezi'ne getirerek ücretsiz kısırlaştırabilecek.

Davutlar Mahallesi Kedi Kısırlaştırma Ünitesi'ni ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Ömer Günel, kısırlaştırma çalışmalarının önemine dikkat çekerek kısa süre içerisinde açılacak yeni ünitenin kent merkezinde yaşanan yoğunluğu da azaltacağını söyledi.