Kuşadası'nda Yolda Çökme Olayı

Olay, saat 18.00 sıralarında Söke- Kuşadası Yaylaköy mevkisinde meydana geldi. Tarlada yapılan kazı çalışması sırasında yolda çökme meydana geldi. Yaşanan çökme nedeniyle Söke- Kuşadası arasındaki yol trafiğe kapatıldı. Trafik akışı, alternatif güzergah olarak Ağaçlı'dan Davutlar istikametine yönlendirildi. Çöken yolda ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Haber - Kamera: Oğuzhan BOYSAN/ (KUŞADASI), (Aydın),