Kuşadası\'ndaki Büyükler Sonbahar Kupası Türkiye Serisi-2, 47 tenisçiyle tamamlandı

(AYDIN) - Kuşadası Tenis Kulübü'nün ev sahipliği yaptığı Büyükler Sonbahar Kupası Türkiye Serisi-2, final karşılaşmalarının ardından sona erdi. Türkiye'nin farklı illerinden 47 sporcunun mücadele ettiği turnuvada, kadınlar ve erkekler tekler ile çiftler kategorilerinde şampiyon olanlar kupalarını aldı.

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) tarafından Adana, Ankara, Aydın ve Bursa'da düzenlenen Büyükler Sonbahar Kupası Türkiye Serisi-2'nin Aydın ayağına Kuşadası Tenis Kulübü ev sahipliği yaptı. Kuşadası Belediyesi tarafından Kadınlar Denizi Mahallesi'nde hizmete açılan tesiste 2 Kasım'da başlayan turnuvaya, 17 kadın ve 30 erkek tenisçi katıldı. Beş gün boyunca çekişmeli karşılaşmalara sahne olan organizasyon, oynanan tekler final müsabakalarıyla tamamlandı.

ŞAMPİYONLAR KUPALARINA KAVUŞTU

Turnuvanın erkekler tekler kategorisinde Çınar Gül şampiyonluk kupasını kazanırken, Sarp Lider Aydın ikinci sırada yer aldı. Kadınlar teklerde ise Ela Andıç zirveye çıkarken, Elif Balım Özdemir turnuvayı ikinci tamamladı. Erkekler çiftlerde Çınar Gül ve Ateş Batur ikilisi birinciliği elde ederken, ikiz kardeşler Toprak Karakoyunlu ve Rüzgar Karakoyunlu ikinci sırada yer aldı. Kadınlar çiftlerde ise Elif Balım Özdemir ve Ela Andıç ikilisi şampiyonluğa ulaşırken, Beyzanur Atmır ve Nehir Duru çifti ikinci oldu.

Final karşılaşmalarının ardından düzenlenen ödül törenine Belediye Başkan Yardımcıları Seyfi Seyhan Suvari ve Ayşegül Dağlı ile Belediye Meclis Üyeleri Mehmet Sarıdedeoğlu ve Emre Fazlılar katıldı. Belediye yetkilileri, dereceye giren sporcuları tebrik ederek kupalarını takdim etti.

"BU TESİS AYNI ZAMANDA TURİZME DE HİZMET EDİYOR"

Ödül töreninde konuşan Suvari, tenis kulübünün hayata geçirilmesinde Belediye Başkanı Ömer Günel'in büyük emeği olduğunu ifade ederek, "Başkanımız Ömer Günel'e buradan selam göndermek istiyorum. Çünkü onun gerçekten tenise büyük bir ilgisi vardı ve bu kulübün açılmasında büyük emeği oldu. Keşke o da aramızda olsaydı" dedi.

Kuşadası'nın bir turizm kenti olduğunu vurgulayan Suvari, tesisin hem sporculara hem de ilçeyi ziyaret eden turistlere hizmet verdiğini söyledi. Suvari, "Bu tesis aynı zamanda turizme de hizmet eden bir tesis. Bunun gibi tesisler yapmaya devam edeceğiz. Daha da çoğaltacağız inşallah" diye konuştu.