Kuşadası Plajları Turistlerle Doldu

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Aydın'ın Kuşadası ilçesinde plajlar sıcak havada serinlemek isteyen turistlerle doldu.

Hava sıcaklığının 30 dereceye kadar yükseldiği ilçede nem oranı yüzde 70'e yükseldi.

Sıcak ve nemden bunalan yerli ve yabancı turistler serinlemek için sahillere yöneldi. Kadınlar Denizi ve Kuştur başta olmak üzere ilçedeki plajlarda kalabalık oluştu.

Bazı turistler denizde serin suyun tadını çıkarırken bazı turistler de şemsiyelerin gölgesinde dinlendi.