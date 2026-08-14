Kusra'da Filistinli Ailelere Yardım Mücadelesi

Filistinli, İsrailli ve yabancı aktivistler, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kusra beldesinde, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından günlerdir kuşatma altında tutulan Filistinlilere ait 3 eve yönelik ablukayı kırmaya; evlere su, gıda ve ilaç ulaştırmaya çalışıyor.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailli gruplar, pazar gününden bu yana Nablus kentinin güneyindeki Kusra beldesinin eteklerinde bulunan Ras el-Ayn bölgesindeki 3 evi kuşatma altında tutuyor. İsrail güçleri, bölgenin "askeri bölge" olduğu gerekçesini öne sürerek söz konusu evlere ulaşmak isteyen aktivist grupları engelliyor.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin (OHCHR) verilerine göre, 9 Ağustos'tan bu yana Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler evlerin girişlerini kapatarak, evlerin arasına bir çadır kurdu. Evlerin su ve elektriğinin de kesilmesiyle 2'si çocuk yaklaşık 15 Filistinlinin yaşadığı 3 aile kuşatma altında kaldı.

Bölgede bulunan İsrail güçlerinin başlangıçta kuşatmayı sona erdirmek için müdahalede bulunmadığı, aksine sağlık görevlileri, dayanışma gösterenler ve gazetecilerin ailelere ulaşmasını engellediği bildirildi.

İsrail askerlerinin çarşamba günü ise Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere ait çadırları söktüğü ancak İsraillilerin buna rağmen ertesi gün bölgede bulunmaya devam ettiği belirtildi.

-"Filistinliler, yiyecek veya su almak için dışarı çıkamıyor"

İsrailli sol görüşlü aktivist Jonathan Tolk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölge sakinlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için evlerinden çıkamadığını belirterek, aktivistlerin "kuşatma altındaki ailelere yardım ulaştırmaya" çalıştığını söyledi.

Tolk, "Yaklaşık bir haftadır kuşatma altındalar. Yiyecek veya su almak için dışarı çıkamıyor, beldeye giremiyor, doktora gidemiyor veya herhangi bir ihtiyaçlarını karşılayamıyorlar." dedi.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin uyguladığı kuşatmanın, İsrail güçlerinin bölge sakinleri ve aktivistlerin hareketlerine getirdiği kısıtlamalarla eş zamanlı olarak sürdüğünü kaydeden Tolk, "Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ile ordunun kuşatması birlikte yürütülüyor. Birlikte hareket ediyorlar." diye konuştu.

Gösteriye İsrail'in orta kesiminde Remle kentinden katılan Arap aktivist Huriyye es-Sadi de ailelere ilaç, su ve temel ihtiyaç malzemelerini ulaştırmak için bölgeye geldiğini ifade etti.

Sadi, "Kuşatma altındaki bir ev ve sağlık hizmetlerinden mahrum bırakılan aileler gördük. Bu nedenle dayanışma göstermek ve ihtiyaç duydukları temel ilaç ve suyu ulaştırmak için geldik." dedi.

İsrail güçlerinin, aktivistlerin bölge sakinlerine doğrudan ulaşmasına izin vermediğini söyleyen Sadi, "Elimizden gelen en asgari görev bu. Ancak askerler gördüklerimiz arasında en acımasız olanlardı." ifadelerini kullandı.

Sadi, yaşananların Filistinlileri topraklarından uzaklaştırmayı amaçladığını savunarak, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin "Filistin topraklarına el koymak amacıyla evleri kuşattığını" söyledi.

Aktivist, "Biz bu toprakların sahibiyiz. Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, ordunun koruması altında buradaki her şeye el koymak istiyor." diye konuştu.

-Eyleme 80 İsrailli aktivist katıldı

Eyleme, aralarında "İnsan Hakları İçin Hahamlar" adlı oluşumun üyelerinin de bulunduğu yaklaşık 80 İsrailli aktivist katıldı.

İnsan Hakları İçin Hahamlar Direktörü Anton Goodman, katılımcıların Kusra'ya "özellikle de evlerinde kuşatma altında tutulan ailelere dayanışma göstermek amacıyla" geldiklerini söyledi.

Ailelerin Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin "hesap vermeksizin" gerçekleştirdiği saldırılara maruz kaldığını belirten Goodman, aktivistlerin ailelere destek olmak amacıyla yanlarında su ve gıda getirdiğini ifade etti.

Goodman, beldede bulunmalarının "yalnızca Kusra'da değil, Batı Şeria'nın tamamında yaşanan insan hakları ihlallerine karşı dayanışma ve protesto" anlamına geldiğini belirtti.

Aktivistlerin, yardımlarının ulaştırılmasına yönelik kısıtlamalar yaşadıklarına ilişkin ifadeleri, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin (OHCHR) açıklamalarıyla da örtüşüyor. BM, İsrail güçlerinin önceki günlerde sağlık görevlileri, aktivistler ve gazetecilerin kuşatma altındaki ailelere ulaşmasını engellediğini bildirmişti.

-ABD'nin müdahalesi

Kusra'da kuşatma altında tutulan ailelerden birinin ABD vatandaşı olduğunun ortaya çıkmasının ardından konu ABD'nin de dikkatini çekti.

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, dün yaptığı açıklamada, büyükelçiliğin olaya müdahale ettiğini ve İsrail ordusu ile polisinin ABD'nin talebi üzerine Filistin topraklarını gasbeden İsraillileri bölgeden çıkarmak için harekete geçtiğini söyledi. Huckabee, ailelerden birinin maruz kaldığı durumu "suç" olarak nitelendirdi.

İsrail ordusu ise dün yaptığı açıklamada, güçlerinin Kusra'nın ve komşu Calud köyünün çevresinde Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından kurulan iki noktayı dağıttığını, ekipmanlara el koyduğunu ve bir İsrailliyi gözaltına aldığını bildirdi. Ordu, bölgeye asker konuşlandırılmasının amacının "güvenliği sağlamak" olduğunu öne sürdü.

OHCHR, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin kurduğu çadırın kaldırılmasına rağmen İsraillilerin evlerin çevresinde bulunmaya devam ettiğini bildirdi.

-16 ev İsrail ordusunun kontrolünde

Köy Meclisi Başkanı Abdülazim el-Vadi, İsrail güçlerinin belde ve çevresinde 16 eve el koyarak bunları askeri mevzi ve kışlalara dönüştürdüğünü ve saldırıların pazar sabahına kadar süreceğini köy meclisine bildirdiğini söyledi.

Vadi, askerlerin bazı evlerin sakinlerini evlerini terk etmeye zorladığını, ardından cuma sabahı beldenin içinden çekildiğini ancak çevredeki askeri varlığın sürdüğünü ve zaman zaman devriyeler düzenlendiğini belirtti.

İsrailli milletvekili Kusra'daki durumu "apartheid ve işgal" olarak nitelendirdi

İsrail Meclisindeki muhalif Yahudi milletvekili Ofer Cassif???????, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Kusra beldesinin Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından kuşatılmasını ve bölgenin kapatılmasını eleştirerek, bunu "apartheid ve işgal" olarak nitelendirdi.

Cassif, Filistin topraklarını gasbeden İsraillileri kastederek, "bugün yeniden kurulan bir terörist sığınağını korumak için yiyecek, su ve ilaçtan mahrum bırakılan kuşatma altındaki Filistinli ailelere yardım etmeye çalışmak" için Kusra beldesine gittiğini belirtti.

İsrailli milletvekili, "Köy girişinde, işgal güçleri tarafından alıkoyuldum ve buranın B Bölgesi olduğunu iddia ettiler. Kısa bir süre sonra, özellikle beni hedef alan bir askeri kapatma emri verdiler. Yaklaşık yirmi dakika sonra ve ancak bir İsrail Meclisi görevlisinin müdahalesiyle içeri girmeme izin verildi. Bu, en saf haliyle apartheid ve işgaldir. Teslim olmayacağız. İşgalin terörizmine karşı ve adil bir barış için mücadeleye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Zorla yerinden edilme endişesi

Filistinliler, Kusra'daki evlere yönelik kuşatmanın, sahiplerini bölgeyi terk etmeye zorlamak ve ardından toprakları ile mülklerine el koyma aracına dönüşmesinden endişe ediyor.

OHCHR, Kusra'da yaşananların ailelerin yaşamını "çekilmez" hale getirdiğini ve ailelere yönelik baskı politikasının onları evlerini ve topraklarını terk etmeye zorlamayı amaçladığını belirterek, zorla yerinden edilme riskine karşı uyarıda bulundu.

İsrailli insan hakları kuruluşu B'Tselem de Kusra'da yaşananların Batı Şeria'da Filistinlilerin zorla yerinden edilmesi vakalarındaki artışın bir parçası olduğu uyarısında bulundu. B'Tselem, Ekim 2023'ten bu yana 64 Filistinliye ait yerleşim yerinin tamamen boşaltıldığını, 15 yerleşim yerinin bazı bölümlerinin tahliye edildiğini ve bunun sonucunda 2 bin 300'den fazlası çocuk olmak üzere 4 bin 800'den fazla Filistinlinin yerinden edildiğini bildirdi.

BM, Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'daki tüm İsrail yerleşimlerini ve yerleşim noktalarını uluslararası hukuk uyarınca yasa dışı kabul ediyor. BM, İsrail'den yerleşim faaliyetlerini durdurmasını, Filistinlileri İsraillilerin saldırılarından korumasını ve faillerden hesap sormasını istiyor.