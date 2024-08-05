Kütahya'da düğün kazası: Yeni evli çift hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kütahya'da düğün kazası: Yeni evli çift hayatını kaybetti

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde düğün yapan Mustafa (23) ile Havvanur Özer (22) çiftinin otomobili, Emet ilçesine dönüş yolunda karşı yönden gelen başka bir otomobille çarpıştı. Kazada yeni evli Özer çifti, hayatını kaybetti.

05.08.2024 11:34
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KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde düğün yapan Mustafa (23) ile Havvanur Özer (22) çiftinin otomobili, Emet ilçesine dönüş yolunda karşı yönden gelen başka bir otomobille çarpıştı. Kazada yeni evli Özer çifti, hayatını kaybetti.

Emet ilçesine bağlı Göncek köyünde imam olan Mustafa Özer, dün akşam saatlerinde Havvanur Özer ile Tavşanlı ilçesine bağlı Balıköy'de düğün yaparak dünyaevine girdi. Düğünün ardından gece yarısı Mustafa Özer 07 AFU 428 plakalı otomobiline evlendiği eşi Havvanur'u da alarak Emet ilçesine dönmek için yola çıktı. Özer, Kovalı mevkisine geldiğinde karşı yönden gelen özel bir enerji şirketine ait Fuat Aldemir yönetimindeki 35 FU 930 plakalı otomobille çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen jandarma ve sağlık ekiplerince yapılan incelemede hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Mustafa Özer ile eşi Havvanur Özer'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan diğer otomobilin sürücüsü Fuat Aldemir ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Özer çiftinin otomobilde sıkışan cansız bedenleri itfaiye ekiplerince çıkarılarak hastane morguna kaldırıldı. Havvanur Özer'in düğününde giydiği gelinliğinin de otomobilde olduğu görülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kütahya\'da düğün kazası: Yeni evli çift hayatını kaybetti
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kütahya'da düğün kazası: Yeni evli çift hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kütahya'da düğün kazası: Yeni evli çift hayatını kaybetti - Son Dakika
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