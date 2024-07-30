Kütahya'da İki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Kütahya'da İki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Kütahya\'da İki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde çıkan iki ayrı orman yangını, ekiplerin erken müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangınlarda toplamda 12 hektarlık orman alanı zarar gördü. İki yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

30.07.2024 21:30
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KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde iki farklı noktada çıkan orman yangını, ekiplerin erken müdahalesi sonucu büyümeden söndürüldü. İki yangında yaklaşık 12 hektar alandaki ağaçlar zarar gördü.

Tavşanlı ilçesine 45 kilometre mesafedeki Kırıkkavak mevkisindeki ormanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yoğun dumanları görenlerin ihbarıyla harekete geçen Orman İşlet Müdürlüğü ekipleri, alevlere müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından orman yangını kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 10 hektarlık alandaki ağaçlar zarar gördü.

İlçeye bağlı Yörgüç köyü yakınlarındaki Kılıçlar mevkisinde de orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait çok sayıda arazöz ve Tavşanlı Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevredeki köylülerinde yardımıyla orman yangını 1 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 2,5 hektarlık orman zarar gördü.

İki orman yangınıyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kütahya'da İki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

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