Kütahya'da öğretmen, 2 bin metrede yamaç paraşütüyle klarnet çaldı

Yamaç paraşütü ile uçarken klarnet çaldı

KÜTAHYA'nın Simav ilçesinde müzik öğretmeni Talha Eren, yamaç paraşütü ile uçarken klarnet çaldı.

Kütahya'nın Simav ilçesinde kaymakamlık tarafından bu yıl 8'incisi düzenlenen Simav Eynal Havacılık Festivali, renkli görüntülere sahne oldu. İlçede müzik okulu olan ve festivalde sahne alan müzik öğretmeni Talha Eren, festivale Edirne'nin Keşan ilçesinden katılan paraşüt eğitmeni Yılmaz Özkaya ile ikili uçuşta yamaç paraşütü ile havalandı. Eren, yaklaşık 2 bin metre yükseklikte 20 dakika boyunca klarnet çaldı.

İlk kez yamaç paraşütü ile uçuş gerçekleştirdiğini belirten Eren, "Klarnetimi de yanıma aldım. İlk uçuşumu klarnet çalarak gerçekleştirdim. Hayatım boyunca unutamayacağım bir anı oldu" dedi.

Paraşüt eğitmeni Yılmaz Özkaya da, ilk kez enstrümanla uçuş gerçekleştirdiğini ifade ederek, uçuşun eğlenceli geçtiğini söyledi.

Haber: Onur KAYA/TEKİRDAĞ,