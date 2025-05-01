Kütahya'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Kütahya'da sağanak yağış sonrası yollar göle döndü

KÜTAHYA - Kütahya'da aniden bastıran sağanak yağış, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle 75. Yıl Mahallesi başta olmak üzere Zafertepe, Dumlupınar, 100. Yıl, Yunus Emre, Yenidoğan ve Cumhuriyet mahallelerinde yağmur suları cadde ve sokakları doldurdu. Bazı evlerin bodrum katları sulan altında kaldı.

Yaklaşık 30 dakika süren yoğun yağış nedeniyle caddelerde su birikintileri oluştu, araçlar ilerlemekte güçlük çekti, bazı araçlar ise adeta suya gömüldü. Mahalle sakinleri, altyapı yetersizliğinden şikayet ederek yetkililerden acil çözüm beklediklerini dile getirdi.

Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ni araması üzerine bölgeye itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, su baskını yaşanan binaların zemin katlarında tahliye çalışması yaparken, şehir içi ve şehirler arası yollarda ulaşımda aksamalar meydana geldi. Kütahya-Afyonkarahisar çevre yolunda trafik ekipleri kontrollü geçiş sağlarken, Kütahya Belediyesi ekipleri su birikintilerinin tahliyesi için yoğun mesai harcadı.