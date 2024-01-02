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Kütahya'da Silahlı Firari Polis Tarafından Yakalandı - Son Dakika
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Kütahya'da Silahlı Firari Polis Tarafından Yakalandı

Kütahya'da T Tipi Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar eden Serhat K, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Firarinin saklandığı evde yapılan aramalarda 3 tabanca ve çok sayıda mermi bulundu.

Kütahya\'da Silahlı Firari Polis Tarafından Yakalandı
02.01.2024 - 13:51,
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Kütahya'da silahlı cezaevi firarisi, polis ekiplerinin operasyonuyla kaçmaya çalışırken gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Kütahya T Tipi Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan 3 gün gönce firar eden Serhat K'nin Gaybi Efendi Mahallesi Göktürk Caddesi'ndeki bir apartmanın en üst katında saklandığını ve silahlı olduğunu belirledi.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, firarinin saklandığı binanın etrafını sardı. Polislerin geldiğini fark eden firari, yanındaki tabancayı binadan aşağıdaki bahçeye attı.

Kaçmaya çalışan Serhat K, ekiplerce gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Firarinin saklandığı evde yapılan aramalarda 3 tabanca ile çok sayıda mermi bulundu.

İşlemlerinin ardından cezaevine teslim edilen S.K'nin, 23 Nisan 2023'te Vefa Mahallesi'ndeki iki eğlence yerinin çalışanları arasında bir kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya karıştığı iddiasıyla gözaltına alınmış, "kasten öldürme" suçundan tutuklanmıştı.

Kaynak: AA
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