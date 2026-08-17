Ormana götürdükleri gence dehşeti yaşatıp kaçtılar: 1 yaralı, 4 gözaltı

Kütahya’da merkez ilçeye bağlı Gaybiefendi Mahallesi’ndeki bir kafe önünde iddiaya göre 4 şüpheli, F.G.’yi araca bindirerek Maltepe Mahallesi mevkiindeki ormana götürdü.

BACAĞINDAN VURUP KAÇTILAR

Şüphelilerden biri, yanında bulunan silahla F.G.’ye ateş ederek bacağından yaraladı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan F.G., ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

4’Ü DE YAKALANDI

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, olaydan sonra kaçan 4 şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA/ DHA