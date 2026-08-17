Ormana götürdükleri gence dehşeti yaşatıp kaçtılar: 1 yaralı, 4 gözaltı
Kütahya’da bir kafenin önünden 4 kişi tarafından araca bindirildiği öne sürülen bir kişi, götürüldüğü ormanlık alanda bacağından silahla vuruldu. Yaralı hastaneye kaldırılırken, olayın ardından kaçan 4 şüpheli polis ekiplerince yakalandı.
Kütahya’da merkez ilçeye bağlı Gaybiefendi Mahallesi’ndeki bir kafe önünde iddiaya göre 4 şüpheli, F.G.’yi araca bindirerek Maltepe Mahallesi mevkiindeki ormana götürdü.
BACAĞINDAN VURUP KAÇTILAR
Şüphelilerden biri, yanında bulunan silahla F.G.’ye ateş ederek bacağından yaraladı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan F.G., ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
4’Ü DE YAKALANDI
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, olaydan sonra kaçan 4 şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA/ DHA
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