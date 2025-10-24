Sahte çakarlı araçla karakola gitti! Üstelik ehliyetsiz

Kütahya'da polis ekipleri, usulsüz çakar lamba kullanan bir araca rekor düzeyde para cezası kesti.

37 ADD 452 plakalı minibüsüyle çakar lambalarını yakarak Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi'ne gelen R.T., ekiplerin dikkati sayesinde durduruldu. Yapılan incelemede, minibüsün ön kısmında bulunan çakar tertibatının izinsiz şekilde monte edildiği belirlendi.

HEM ÇAKAR HEM DE EHLİYETSİZ SÜRME CEZASI

Sürücü R.T.'nin ehliyetsiz olduğu da tespit edildi. Bunun üzerine R.T. ve araç sahibine, "yetkisiz çakar lamba kullanmak" suçundan 138 bin 172'şer lira, "ehliyetsiz araç kullanmak" gerekçesiyle de 18 bin 678'er lira olmak üzere toplam 276 bin 344 lira idari para cezası uygulandı.

R.T., 2 ay önce satın aldığı araçta çakar tertibatının bulunduğundan haberi olmadığını öne sürdü. Usulsüz tertibatlı araç, 30 gün süreyle trafikten men edilerek çekiciyle otoparka götürüldü.