Sahte çakarlı araçla karakola gitti! Üstelik ehliyetsiz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Sahte çakarlı araçla karakola gitti! Üstelik ehliyetsiz

Sahte çakarlı araçla karakola gitti! Üstelik ehliyetsiz
24.10.2025 00:17  Güncelleme: 08:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'da kullandığı minibisün çakar lambalarını açarak polis karakoluna gelen sürücüye ceza kesildi. Üstelik sürücünün ehliyeti de yoktu. Araç 1 ay süreyle trafikten men edildi.

Kütahya'da polis ekipleri, usulsüz çakar lamba kullanan bir araca rekor düzeyde para cezası kesti.

37 ADD 452 plakalı minibüsüyle çakar lambalarını yakarak Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi'ne gelen R.T., ekiplerin dikkati sayesinde durduruldu. Yapılan incelemede, minibüsün ön kısmında bulunan çakar tertibatının izinsiz şekilde monte edildiği belirlendi.

HEM ÇAKAR HEM DE EHLİYETSİZ SÜRME CEZASI

Sürücü R.T.'nin ehliyetsiz olduğu da tespit edildi. Bunun üzerine R.T. ve araç sahibine, "yetkisiz çakar lamba kullanmak" suçundan 138 bin 172'şer lira, "ehliyetsiz araç kullanmak" gerekçesiyle de 18 bin 678'er lira olmak üzere toplam 276 bin 344 lira idari para cezası uygulandı.

R.T., 2 ay önce satın aldığı araçta çakar tertibatının bulunduğundan haberi olmadığını öne sürdü. Usulsüz tertibatlı araç, 30 gün süreyle trafikten men edilerek çekiciyle otoparka götürüldü.

Sahte çakarlı araçla karakola gitti! Üstelik ehliyetsiz
Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, Güncel, trafik, Hukuk, Ceza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sahte çakarlı araçla karakola gitti! Üstelik ehliyetsiz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 kişinin öldüğü yerde kaydedildi ’Kaç’ uyarısıyla kurtuldu 2 kişinin öldüğü yerde kaydedildi! 'Kaç' uyarısıyla kurtuldu
3 ton altın heyecanı İlçe girişi 25 metre kazıldı 3 ton altın heyecanı! İlçe girişi 25 metre kazıldı
İddianameye göre Başkan Tekin kocasını ’’çantacısı’’ yapmış İddianameye göre Başkan Tekin kocasını ''çantacısı'' yapmış
Genç kız video çekip yaşadığı duruma isyan etti: Türkiye’yi terk etmeyi düşünüyorum Genç kız video çekip yaşadığı duruma isyan etti: Türkiye'yi terk etmeyi düşünüyorum
Okan Buruk’un eski eşi Nihan Akkuş’tan maç sonu bomba yorum: Bence uzaylı Okan Buruk'un eski eşi Nihan Akkuş'tan maç sonu bomba yorum: Bence uzaylı
Taraftarın sevinci kursağında kaldı Galatasaray ceza alabilir Taraftarın sevinci kursağında kaldı! Galatasaray ceza alabilir

08:30
Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için “O olmasaydı kazanamazdık“ diyor
Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için "O olmasaydı kazanamazdık" diyor
08:25
Sigara vergisinde değişiklik Yine zam göründü
Sigara vergisinde değişiklik! Yine zam göründü
07:59
Türkiye’nin 85 yıllık gıda devi konkordato ilan etti
Türkiye'nin 85 yıllık gıda devi konkordato ilan etti
07:50
Telefonların ÖTV matrahlarında değişiklik Fiyatlar 1000 liraya yakın düşebilir
Telefonların ÖTV matrahlarında değişiklik! Fiyatlar 1000 liraya yakın düşebilir
07:37
Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ’a casusluk soruşturması
Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'a casusluk soruşturması
07:25
’’Yolyemezler’’ suç örgütüne yasadışı bahis soruşturması
''Yolyemezler'' suç örgütüne yasadışı bahis soruşturması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2025 08:37:11. #7.11#
SON DAKİKA: Sahte çakarlı araçla karakola gitti! Üstelik ehliyetsiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.