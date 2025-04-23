Kütahya\'dan Gazze\'ye Destek Yürüyüşü

Kütahya'da çocuklar, Gazze'deki akranlarına destek olmak için yürüdü.

Kütahya İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği öncülüğünde başlatılan yürüyüş için çocuklar, aileleri ile Kütahya Belediyesi önünde bir araya geldi.

Etkinliğe katılan çok sayıdaki çocuk ve aileleri, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları, döviz ve pankartlarla Atatürk Bulvarı'ndan Zafer Meydanı'na yürüdü.

Yürüyüş sonrası çocuklar adına Muhammed Kerem Ceyhun ile Ahmet Burak Ceyhun kardeşler açıklama yaptı.

Açıklamanın ardından çocuklar kendileri için düzenlenen atölye çalışmalarına katıldı.