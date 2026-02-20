Kütahya DPÜ\'de \'Kampüste Ramazan\' Etkinliği

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ), ramazan ayının manevi iklimini kampüs hayatıyla buluşturan "Kampüste Ramazan" etkinlik dizisine ilk iftar programıyla başladı.

DPÜ Evliya Çelebi Yerleşkesi'ndeki Bedesten'de düzenlenen iftar programı, öğrencileri, sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve akademisyeni aynı sofrada buluşturdu.

Öğrencilerin Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, ramazanın sadece bir ibadet ayı değil, aynı zamanda kolektif bir bilinç ve ortak bir hafıza inşa süreci olduğunu vurguladı.

Üniversite yıllarının hayatın en hızlı akan ve arayışlarla dolu dönemi olduğuna dikkati çeken Kızıltoprak, şunları kaydetti:

"Bir üniversiteyi üniversite yapan yalnızca derslikler ve laboratuvarlar değildir. Üniversiteler aynı zamanda değerlerin yaşatıldığı, kültürün üretildiği ve toplumsal hafızanın geleceğe aktarıldığı mekanlardır. Kampüste kurulan bu iftar sofraları, ailesinden uzakta eğitim gören gençlerimiz için yalnızca bir yemek değil, bir aidiyet duygusu ve aile sıcaklığıdır. Ramazanı kampüste yaşatmak, gençlerimizin hem akademik hem de insani gelişimlerine katkı sunmak demektir."

Rektör Kızıltoprak, etkinliklerin üniversite ile şehir arasındaki bağı güçlendirdiğini belirtti.

Program, tasavvuf musikisi dinletisiyle sona erdi.