Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde Filistin'e destek kermesi düzenlendi - Son Dakika
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Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde Filistin'e destek kermesi düzenlendi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde Filistin\'e destek kermesi düzenlendi

Kütahya'da Filistin'e destek kapsamında Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde gıda kermesi yapıldı.

15.05.2025 13:53
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Kütahya'da Filistin'e destek kapsamında Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde gıda kermesi yapıldı.

Kütahya Sivil Toplum Kuruluşları Dayanışma Platformu (KÜSİDAP) öncülüğünde DPÜ Evliya Çelebi Yerleşkesi'ndeki Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Kütüphanesi önünde düzenlenen kermese öğrenciler ile vatandaşlar ilgi gösterdi.

KÜSİDAP üyesi sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri stantları gezerek alışveriş yaptı, ürünlerin satışında öğrencilere yardım etti.

Kütahya Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Sebahattin Ceyhun, gazetecilere yaptığı açıklamada, KÜSİDAP olarak Filistin ve Gazze halkına destek olmak için yapılan çalışmalara bir yenisini daha eklediklerini söyledi.

Filistin'de İsrail'in katliamlarının sürdüğünü hatırlatan Ceyhun, şunları kaydetti:

"Dönem dönem ateşkesler olsa da katliam aynı şiddet ve şekliyle devam ediyor. Toplamda ölen sayısı 50 bini geçti. Belki 100 bine yakın da yaralı var. Oradaki katliam gerçekten çok büyük boyutlarda. Biz de KÜSİDAP olarak burada vicdan acısı ve rahatsızlıkla elimizden ne geliyorsa, Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Gazze'deki durumun farkındayız. Oradaki açlık gerçekten çok zor durumlara ulaştı. O yüzden yapabileceğimize inanarak çeşitli kurumlar aracılığıyla bu kermesimizde elde ettiğimiz geliri ulaştırmaya çalışacağız."

Kermese destek veren sivil toplum kuruluşlarına teşekkür eden Ceyhun, "Bu yaptıklarımızın hepsi bir aracılıktır. Temennimiz en yakın zamanda Filistin'de, Gazze'de savaşın inşallah zaferle birlikte durmasıdır. Biz elimizden geldiğince oradaki kardeşlerimizin yanında düzenleyeceğimiz faaliyetlerimizle durmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Hediyelik eşya ve süs eşyası satışı da yapılan bir günlük kermesten elde edilecek gelir, Filistinli mazlumlara gönderilecek.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Sivil Toplum, Dumlupınar, Filistin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde Filistin'e destek kermesi düzenlendi - Son Dakika

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