Kütahya'ya 10 bin sahipsiz hayvan kapasiteli merkez yapıldı - Son Dakika
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Kütahya'ya 10 bin sahipsiz hayvan kapasiteli merkez yapıldı

Kütahya\'ya 10 bin sahipsiz hayvan kapasiteli merkez yapıldı
14.07.2025 14:22
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Kütahya Valiliğince sahipsiz hayvanların güvenli, sağlıklı ve doğal bir ortamda yaşamalarını sağlamak amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında 10 bin sahipsiz hayvana ev sahipliği yapacak Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam Alanı'nın inşası tamamlandı.

Kütahya Valiliğince sahipsiz hayvanların güvenli, sağlıklı ve doğal bir ortamda yaşamalarını sağlamak amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında 10 bin sahipsiz hayvana ev sahipliği yapacak Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam Alanı'nın inşası tamamlandı.

Vali Musa Işın, İshak Seydi Mahallesi yakınlarındaki alanı ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Işın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda, sahipsiz hayvanların toplanması, rehabilite edilmesi, kısırlaştırılması, aşılanması ve beslenme süreçlerinin artık valiliklerin sorumluluğuna verildiğini söyledi.

Işın, bu kapsamda Kütahya Valiliği bünyesinde oluşturulan Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği'nin belediyelerin desteğiyle çalışmalarını yürüttüğünü dile getirerek, şöyle devam etti:

"Biz hayvanlarımızı çok seviyoruz. Onları en iyi şartlarda yaşatmak için bu projeleri hayata geçiriyoruz. Hiçbir hayvan ölümle ya da eziyetle baş başa bırakılmayacaktır. Bu alanlar tamamen yeşillendirilecek, ağaçlandırılacak ve doğal yaşam alanı niteliği kazanacaktır. İl merkezinde ve ilçelerimiz, şehir merkezlerindeki bütün hayvanları sene sonuna kadar toplamayı düşünüyoruz. Köylerimizde sahipli olan köpekleri de kısırlaştıracağız. Dolayısıyla bu mesele Kütahya'nın gündeminde sene sonuna kadar çıkmış olacak. Bizim hedefimiz planımız bu."

İlçelerde yürütülen çalışmalarla ilgili de bilgiler veren Işın, "Ayrıca Tavşanlı ilçemizde 50 bin metrekarelik alanda benzer bir barınak inşası sürüyor. Bu ay sonunda tamamlanmasını bekliyoruz. Tavşanlı barınağımız, Tavşanlı ve Domaniç ilçelerine hizmet verecek. Şaphane barınağımız, Gediz, Simav ve çevre beldelere hizmet sağlayacak. Emet barınağımız ise bölgedeki köy ve ilçelere yönelik planlandı ve yapımı sürüyor. Toplamda dört büyük merkezle, Kütahya genelindeki yaklaşık 20 bin sahipsiz köpeğin toplanması ve bakım süreçlerinin yürütülmesinin hedefliyoruz. Yasa yürürlüğe girdikten sonra şimdiye kadar yaklaşık 4 bin hayvanı topladık." ifadelerini kullandı.

Işın, inşası tamamlanan merkezin 90 bin metrekarelik alanda kurulduğunu ve 45 personelin görev yapacağını sözlerine ekledi.

AK Parti Kütahya Milletvekili Adil Biçer de buraya getirilen hayvanların kendilerini doğal ortamında hissedeceğini söyledi.

Ziyaret ve incelemelerde AK Parti Kütahya milletvekilleri Mehmet Demir ve İsmail Çağlar Bayırcı, İl Genel Meclisi Başkanı Muammer Özcura, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mücahit Eracar, AK Parti İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler, bazı daire müdürleri de yer aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kütahya'ya 10 bin sahipsiz hayvan kapasiteli merkez yapıldı - Son Dakika

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