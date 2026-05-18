Kütahyalı ve 135 Kişi Tutuklandı

18.05.2026 09:45
Adana merkezli operasyonda 154 şüpheliden 135'i tutuklandı, Rasim Ozan Kütahyalı da gözaltına alındı.

ADANA merkezli 21 ilde düzenlenen 'Yasa dışı bahis', 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Rüşvet' ve 'Kara para aklama' suçlarına yönelik operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 154 şüpheliden aralarında gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın da olduğu 135'i tutuklandı. Kütahyalı'nın emniyetteki sorgusunda, "Hamile eşim ve 12 yaşındaki ikiz kızlarım süreç nedeniyle büyük psikolojik yıkım yaşıyor. Eşim her gün ağlıyor. Düşük yapmasından korkuyorum. Hayatta hatalarım oldu ancak gözaltına alınmama neden olacak suçlamaların hiçbirini işlemedim" dediği belirtildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Yasa dışı bahis', 'Bilişim sistemleri kullanılarak nitelikli dolandırıcılık', 'Rüşvet' ve 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarına yönelik operasyon düzenlendi. Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) raporları, teknik ve fiziki takip çalışmaları, banka hareketleri, dijital materyal incelemeleri, kripto varlık analizleri, HTS kayıtları ve diğer deliller birlikte değerlendirildiğinde; şüphelilerin organize suç örgütü niteliğinde hareket ederek yasa dışı bahis ve phishing yöntemiyle gerçekleştirilen nitelikli dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerini elektronik para kuruluşları, banka hesapları, sanal POS sistemleri, döviz büroları, kuyumcular, paravan şirketler ve kripto varlık sistemleri üzerinden dolaştırarak akladıkları tespit edildi. Soruşturma kapsamında suç örgütünün, özel yazılım altyapıları ve panel sistemleri kurduğu, yasa dışı bahis sitelerine finansal altyapı sağladığı, elektronik para kuruluşları ve sanal POS ağları üzerinden para transfer organizasyonları yürüttüğü, suç gelirlerini çok katmanlı finansal sistem içerisinde dolaştırdığı, kripto varlık sistemlerini aktif şekilde kullandığı, kuyumcu ve döviz büroları üzerinden nakit dönüşüm ve katmanlandırma işlemleri yaptığı belirlendi.

100 MİLYAR TL VE 2 MİLYAR DOLAR SEVİYESİNDE PARA HAREKETLİLİĞİ

MASAK analizleri ve soruşturma dosyası kapsamındaki mali incelemelerde yaklaşık 100 milyar Türk lirası ve yaklaşık 2 milyar Amerikan doları seviyesinde şüpheli para hareketi ve aklama faaliyetinin tespit edildiği, örgütün ulusal ve uluslararası ölçekte faaliyet gösteren profesyonel bir finansal suç organizasyonu niteliğinde olduğu değerlendirildi. Soruşturma kapsamında ayrıca bazı özel bankalarda görev yapan orta ve üst düzey yöneticilerin suçtan elde edilen gelirlerin bankacılık sistemi içerisindeki katmanlandırma işlemlerinde görev aldıkları, şüpheli para hareketlerine yönelik bloke ve güvenlik süreçlerinin etkisiz hale getirilmesine yardımcı oldukları yönünde kuvvetli deliller elde edildi. Bunun yanında bazı emniyet personelinin, şüpheli şahıslar hakkında adli makamlar tarafından verilmiş yakalama, gözaltı ve arama kararlarına ilişkin sorgulamaları rüşvet karşılığında yaptıkları ve operasyonel süreçlere ilişkin bilgi temin ettikleri yönünde tespitler yapıldı.

KÜTAHYALI'NIN HESABINA 35 MİLYON LİRA PARA GİRİŞİ

Savcılık dosyasında sadece para alan pasif bir hesap olmadığı belirlenen Kütahyalı'nın banka hesabından, katmanlama amacıyla kullanıldığı değerlendirilen hesaplara yaklaşık 37,7 milyon lira transfer yapıldığı belirtildi. Aynı yapı içerisindeki hesaplardan ise Kütahyalı'nın hesabına yaklaşık 15,7 milyon lira para girişi gerçekleştirildiği kaydedildi. Ayrıca e-para ve ödeme kuruluşları analizinde 6 farklı kuruluştan 2022-2024 yılları arasında Kütahyalı'nın hesaplarına toplam 35 milyon 201 bin 344 lira para girişi olduğu tespit edildi. Söz konusu para hareketliliği, örgütün genel çalışma sistemiyle birlikte değerlendirildiğinde olağan bireysel para trafiği olarak görülmedi.

198 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Soruşturma kapsamında aralarında 3 banka yöneticisi, 8 emniyet personeli, 4 avukat ve gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın da bulunduğu 198 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 21 ilde 228 ayrı adrese 14 Mayıs'ta şafak vakti yapılan baskında, örgüt elebaşı Selahattin Akın Uzun ve Kütahyalı'nın da arasında olduğu 161 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Ayrıca soruşturma kapsamında 3 elektronik para ödeme kuruluşu, 3 kuyumcu, 1 döviz bürosu hakkında mahkeme kararları doğrultusunda kayyım ve el koyma tedbirleri uygulandı. Şüphelilere ve şirketlere ait olduğu değerlendirilen 221 taşınmaz, 120 araç ve 3 tekneye el konuldu. Suçtan elde edilen gelirlerin finansal sistem içerisinde dolaştırılmasında kullanıldığı değerlendirilen toplam 8 bin 500 yasa dışı bahis ve kumar içerikli internet sitesi hakkında erişimin engellenmesi kararı uygulandı.

'TÜM HAYATIM ARAŞTIRILSIN'

Şüpheli Uzun ile Kütahyalı, Adana'ya götürülerek İl Emniyet Müdürlüğü'ne sorguya alındı. Kütahyalı, hakkındaki suçlamaları reddettiği ifadesinde, "Söz konusu para hareketliliği, kredi kartlarımı döndürmek için yapmış olduğum işlemlere aittir. Benim kredi kartımdan çekilerek ve komisyonu düşülerek tarafıma ödenmiştir. Birçok kez işlem yaptığım için meblağ yüksek gözükmektedir. Bu ödeme kuruluşlarının ne iş yaptığını, nezarethanede kaldığım esnada diğer şüphelilerden öğrendim. Tüm hayatım araştırılsın, bahis ve kumarın izine rastlanmaz" dedi.

'EŞİM HER GÜN AĞLIYOR'

Ailesinin bu süreçte olumsuz etkilendiğini anlatan Kütahyalı'nın, "Hamile eşim ve 12 yaşındaki ikiz kızlarım süreç nedeniyle büyük psikolojik yıkım yaşıyor. Medyada çıkan haberler nedeniyle çocuklarım akran zorbalığına maruz kalıyor. Eşim her gün ağlıyor. Düşük yapmasından korkuyorum. Onları yalnız bırakırsam yaşanacaklardan endişe ediyorum. Hayatta hatalarım oldu ancak gözaltına alınmama neden olacak suçlamaların hiçbirini işlemedim" dediği bildirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü'nde sorguları tamamlanan şüphelilerden 7'si savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, 154'ü dün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 10'u adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 144'ü tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Şüphelilerden Rasim Ozan Kütahyalı'nın da aralarında bulunduğu 135'u tutuklandı, 9 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Medya, Suç, Son Dakika

