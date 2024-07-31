Kuveyt, İran\'a yönelik saldırıyı ve Hamas liderine düzenlenen suikastı kınadı

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Kuveyt, İran'a yönelik saldırıyı ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen suikastı şiddetle kınadığını açıkladı.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Filistin halkına ve liderlerine başsağlığı dileklerinde bulunuldu.

"İsrail tarafından gerçekleştirilen suç niteliğindeki sorumsuz eylemle ilgili Kuveyt'in derin endişe duyduğu" aktarılan açıklamada, söz konusu saldırıyla devletlerin egemenliğine saygı duyulması başta olmak üzere uluslararası hukukun ilkelerinin açık ve tehlikeli şekilde ihlal edildiği vurgulandı.

Bakanlık ayrıca Birleşmiş Milletler ile uluslararası topluma, bölgeyi ve dünyayı şiddet sarmalına sürükleyecek, barış fırsatlarını baltalayacak herhangi bir askeri gerilimden kaçınmak için kararlı duruş sergileme çağrısında bulundu.

Hamas lideri Heniyye'nin İran'da suikasta uğraması

Heniyye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, bugün sabaha karşı yaptığı açıklamada, Heniyye'nin Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.

İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

Heniyye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.