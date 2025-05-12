Kuveyt ve Lübnan'dan Diplomatik Adım - Son Dakika
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Kuveyt ve Lübnan'dan Diplomatik Adım

Kuveyt Emiri, Lübnan'la diplomatik ilişkileri yükseltme kararı aldı, güvenlik işbirliğine vurgu yaptı.

12.05.2025 15:08
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Kuveyt Emiri Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Lübnan'la diplomatik temsilcilik düzeyini yükseltme kararı aldıklarını duyurdu.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Joseph Avn, resmi temaslarda bulunduğu Kuveyt'te Emir Sabah ile bir araya geldi.

İkili ilişkilerin ele alındığı görüşmede, Lübnan'daki gelişmeler ve özellikle de İsrail'in güneyde devam eden ihlalleri konuşuldu.

Kuveyt Emiri Sabah, Lübnan'ın hem Kuveyt'le hem de Körfez'deki diğer Arap ülkeleriyle ilişkilerinin ilerlemesini desteklediklerini belirtti.

Lübnan ile diplomatik temsilcilik düzeyini yükseltme kararını Cumhurbaşkanı Avn'la paylaşan Emir Sabah, iki ülke arasındaki ilişkilerin normal seyrine dönmesinin önemine işaret etti.

İki ülke arasındaki güvenlik işbirliğinden övgüyle söz eden Kuveyt Emiri Sabah, söz konusu güvenlik işbirliğinin uyuşturucu ticaretiyle mücadele başta olmak üzere güvenlik sorunlarına karşı yapı taşı olduğunu kaydetti.

Lübnan'daki siyasi sorunların aşılması ve ekonomik reformların sağlanması yönündeki çabaları desteklediklerinin altını çizen Sabah, şu ifadeleri kullandı:

"Lübnan ordusunu da üzerine düşen görevi yerine getirmesi için destekliyoruz. İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını kınıyoruz ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 1701 sayılı kararı ile ateşkes anlaşmasının uygulanmasını talep ediyoruz."

Cumhurbaşkanı Avn da Kuveyt'in ülkesinin yanında sergilediği duruş ve kendilerine sağladığı desteklerden dolayı teşekkür ederek, Kuveyt Emiri Sabah'ı Lübnan'ı ziyaret etmeye davet etti.

Lübnan ile Körfez ülkeleri arasında diplomatik kriz yaşanmıştı

Dönemin Lübnan Enformasyon Bakanı George Kardahi'nin, 27 Ekim 2021'de yayımlanan bir televizyon programında, Yemen'deki tutumu nedeniyle Suudi Arabistan'a yönelik suçlayıcı ifadeler kullanması Lübnan ile Körfez ülkeleri arasında diplomatik krize yol açmıştı.

Suudi Arabistan, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn, 30 Ekim 2021'de Beyrut yönetimi ile diplomatik ve ticari ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu.

Lübnan Ekonomi Bakanı Emin Selam, 2023 yılında Kuveyt'e gönderdiği bir mektupta, Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de meydana gelen patlamada yıkılan buğday silolarının inşası için yardım talebinde bulunmuştu.

Bakan Selam söz konusu mektubunda, "Kuveyt Kalkınma Fonu'nda paralar var. Beyrut ve Trablus'ta buğday silolarının inşası kararı Kuveyt için bir kalem ucundaki çizgiden ibarettir." ifadelerini kullanmıştı.

Selam'ın mektupta kullandığı ifadeler Kuveyt'te tepkilere yol açmış ve Dışişleri Bakanlığınca kınanmıştı.

Kuveyt'in Beyrut'taki büyükelçiliğinde halihazırda maslahatgüzar düzeyinde temsilci görev yapıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kuveyt ve Lübnan'dan Diplomatik Adım - Son Dakika

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