KUYU-40 Operasyonu: 130 Şüpheli Yakalandı

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(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, organize suç örgütlerine yönelik "KUYU-40" operasyonunda, 130 şüphelinin yakalandığını bunlardan 99'unun tutuklandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından jandarmanın 9 ilde 5 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlediği "KUYU-40" operasyonuyla ilgili bilgi verdi. Yerlikaya, şunları kaydetti:

"9 ilde Jandarma tarafından 5 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen 'KUYU-40' operasyonlarında 130 şüpheli yakalandı. 99'u tutuklandı. 31'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Suçta kibirlenen, kendini hukukun üstünde gören suç örgütlerine asla tahammülümüz yok. Organize suç örgütleriyle mücadelemizi azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı desteğiyle İl Jandarma Komutanlıklarınca İstanbul, Konya, Kahramanmaraş, Bursa, Yalova, Mersin, Ankara, Gaziantep ve Ordu'da düzenlenen operasyonlarda organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten öldürme ve kasten öldürmeye teşebbüs, cinsel istismar, insan ticareti, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, uyuşturucu madde imal ve ticareti, resmi belgede sahtecilik, silah ve mühimmat kaçakçılığı, bilişim yolu ile nitelikli dolandırıcılık, 6136 Sayılı Kanuna muhalefet, tefecilik ve tehdit suçlarından haklarında soruşturma başlatıldı.

Operasyonlar sonucu; 40 adet ruhsatsız tabanca, 23 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet makineli tabanca ile çok sayıda çek ve senet ele geçirildi. Ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 100 milyon TL değerindeki; 7 adet daire, 18 adet arsa ve 10 adet otomobile el konuldu. Operasyonları koordine eden Cumhuriyet başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum."