Kuyumcudan 560 Bin TL Ziynet Eşyası Çalındı, 3 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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Kuyumcudan 560 Bin TL Ziynet Eşyası Çalındı, 3 Kişi Tutuklandı

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir kuyumcudan yapılan hırsızlık sonucunda 560 bin TL değerinde ziynet eşyası çalındı. Toplam 118 suç kaydı bulunan 2'si kadın 3 kişi tutuklandı. Tutuklanan kadınlardan birinin adliyeye sevk edilirken kucağındaki bebek dikkat çekti.

28.08.2024 21:10
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KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde kuyumcudan 560 bin TL ziynet eşyası çaldığı iddia edilen toplam 118 suç kaydı bulunan 2'si kadın 3 kişi tutuklandı. Kadınlardan birinin adliyeye sevk edildiği sırada kucağındaki bebek dikkat çekti.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 30 Temmuz'da Gebze'de bir kuyumcudan hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması sonucu 560 bin TL'lik ziynet eşyası çalan şüphelilerin S.P., Y.P. ve B.P. olduğu tespit edildi. Şüpheliler, dün gözaltına alındı. Yapılan incelemede, S.P.'nin 40, Y.P.'nin 9, B.P.'nin ise 69 suç kaydı olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün mahkemeye sevk edilen 2'si kadın 3 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli kadınlardan birinin adliyeye sevki sırasında kucağında bebek olması dikkat çekti.

Kuyumcudan 560 Bin TL Ziynet Eşyası Çalındı, 3 Kişi Tutuklandı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kuyumcudan 560 Bin TL Ziynet Eşyası Çalındı, 3 Kişi Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kuyumcudan 560 Bin TL Ziynet Eşyası Çalındı, 3 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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