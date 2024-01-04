Kuzeninin Silahlı Saldırısına Uğrayan Genç Kadın Şikayetçi Oldu

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde Gizem Haşhaş (19), miras nedeniyle husumetli olduğu, aynı apartmanda oturan kuzeni G.H.?nin (32) kendisine küfredip pompalı tüfekle evinin önünde havaya ateş açtığını iddia ederek şikayetçi oldu. Gözaltına alınan G.H., serbest bırakıldı.

Olay, 28 Aralık gecesi Kestaneci Mahallesi Merkez Sokak'taki bir aile apartmanında meydana geldi. İddiaya göre, G.H., aynı binada yaşadığı ve aralarında miras kalan dairelerin paylaşımı nedeniyle husumet bulunan kuzeni Gizem Haşhaş ile ailesine hakaretler ederek pompalı tüfekle önce balkonundan, ardından da sokağa çıkarak havaya 3 el ateş açtı. Olayda yaralanan olmazken, güvenlik kamerasına yaşananların sesleri yansıdı. Kamera kaydında G.H.?nin küfrettiği ve silah sesleri duyuldu. Gizem Haşhaş ve ailesi G.H.'den şikayetçi oldu. G.H., polis tarafından gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'SÜREKLİ HAKARETLERDE BULUNUYOR'

Can güvenliği olmadığını söyleyen Gizem Haşhaş, Çok koktuk ailemle evde oturuyorduk bir anda silah sesleri yükseldi. Amcamın oğlu kuzenim G.H.?nin pompalı tüfekle evime saldırdığını gördüm. Polis ekiplerini aradım hemen olay yerine geldi. Kendisinden şikayetçi oldum. 1 gün gözaltında tutulduktan sonra serbest kalmış. Binamız ve giriş çıkışlarımız ortak olduğu için sürekli evin önünde sözlü tacizde bulunuyor. Hakaretlerde bulunuyor tehditler savuruyor. Bunlara boyun eğmek zorunda kalıyoruz ailem ve benim can güvenliğimiz tehlikede? dedi.

O DA ŞİKAYETÇİ OLMUŞ

G.H. de iddialarla ilgili, 'Ben de kendilerinden şikayetçi oldum. Şu an süreç savcılıkta devam ediyor. Bu konu ile ilgili konuşmak istemiyorum' ifadelerini kullandı. (DHA)