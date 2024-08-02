Kuzey İrlanda'da İslam Karşıtı Gösteri Çağrıları Araştırılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kuzey İrlanda'da İslam Karşıtı Gösteri Çağrıları Araştırılıyor

Kuzey İrlanda'da bazı sosyal medya hesaplarından hafta sonu İslam karşıtı gösterilerin düzenlenmesi için yapılan çağrılar polis tarafından araştırılıyor. İngiltere'de yaşanan şiddet eylemlerinin ardından Kuzey İrlanda'da da insanları sokağa çağıran paylaşımlar yapıldı. Kuzey İrlanda Emniyet Müdürü Jon Boutcher, paylaşımları kınayarak halkı bu tür söylemleri reddetmeye çağırdı.

02.08.2024 13:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşik Krallık'ın parçası olan Kuzey İrlanda'da bazı sosyal medya hesaplarından hafta sonu İslam karşıtı gösterilerin düzenlenmesi için yapılan çağrılar polis tarafından araştırılıyor.

İngiltere'de 29 Temmuz'da Southport'taki bıçaklama olayı sonrası aşırı sağcı grupların ülkenin farklı bölgelerinde düzenlediği şiddet eylemlerinin ardından Kuzey İrlanda'da da insanları sokağa çağıran paylaşımlar yapıldı.

???????Kuzey İrlanda Emniyet Müdürü Jon Boutcher, söz konusu paylaşımlardan haberdar olduklarını ve kınadıklarını belirtti.

Paylaşımları İslam karşıtı grupların "zehirli saçmalıkları" olarak nitelendiren Boutcher, halkı bu tür söylemleri reddetmeye çağırdı.

Bouther, paylaşımların arkasında kimin olduğunu hala anlamaya çalıştıklarını kaydederek, "Sosyal medyada kendilerini gösteren belirli bir örgüt yok, bu da bu saçmalığı yapan insanların korkak doğasını tanımlıyor." dedi.

Emniyet Müdür Yardımcısı Bobby Singleton da başkent Belfast'taki belediye binasında toplanma ve ardından yürüyüş çağrısı yapan sosyal medya paylaşımlarından haberdar olduklarını ifade etti.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, dün yaptığı açıklamada, Southport'taki bıçaklama olayı sonrası aşırı sağ grupların düzenlediği şiddet eylemlerinin ardından ülke genelinde bu tür olaylarla mücadele etmek üzere polis birimi kurulacağını duyurmuştu.

Aşırı sağcılar camiye saldırdı

Southport'ta 29 Temmuz'da dans okuluna giren kişinin bıçaklı saldırısında 3 çocuk yaşamını yitirmiş, 8'i çocuk 10 kişi yaralanmıştı.

Saldırının ardından polis, Cardiff doğumlu 17 yaşındaki zanlıyı olayda kullanıldığı değerlendirilen bıçakla yakalamıştı.

Şüphelinin kimliği açıklanmazken aşırı sağcı gruplara yakın haber siteleri ve sosyal medya kullanıcıları, saldırganın adının "Ali" olduğunu ve ülkeye geçen yıl kaçak olarak geldiği haberlerini paylaşmıştı. Bunun üzerine kentte toplanan aşırı sağcı İngiliz Savunma Ligi yandaşları, Southport Islamic Society Camisi'ne saldırmıştı. Olaya müdahale etmek isteyen polise de saldıran aşırı sağcılar, bir polis minibüsünü ateşe vermişti.

Aşırı sağcıların saldırısı sonucu 53 polis ile 3 polis köpeği yaralanmış, 4 kişi gözaltına alınmıştı.

Başkent Londra'da da çarşamba akşamı aşırı sağcılar eylem düzenlemiş, 100'ün üzerinde kişi şiddet, sağlık çalışanlarına saldırı ve eylem şartlarını ihlal suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

Öte yandan, saldırganın hakim karşına çıkmasının ardından isminin açıklanması konusunda getirilen kısıtlama kaldırılmış ve zanlının 7 Ağustos 2006 doğumlu "Axel Muganwa Rudakubana" olduğu açıklanmıştı.

Galler'in başkenti Cardiff'te dünyaya gelen saldırganın 2013'te Southport bölgesine taşındığı kaydedilmişti.

Kaynak: AA

Kuzey İrlanda, Sosyal Medya, Uluslararası, Güvenlik, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuzey İrlanda'da İslam Karşıtı Gösteri Çağrıları Araştırılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:59 Kriz onları da vurdu Türkiye’nin motor devi KEM-P konkordato ilan etti Kriz onları da vurdu! Türkiye'nin motor devi KEM-P konkordato ilan etti
13:21 Türkiye’nin Tel Aviv’deki büyükelçiliğinde bayrak yarıya indirildi, İsrail ile diplomatik kriz çıktı Türkiye'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinde bayrak yarıya indirildi, İsrail ile diplomatik kriz çıktı
12:15 AYM: Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin bazı kuralları iptal edildi AYM: Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin bazı kuralları iptal edildi
11:58 Sığınmacılar, Yerlikaya’nın evini ikamet adresi olarak mı gösterdi Göç İdaresi’nden açıklama var Sığınmacılar, Yerlikaya'nın evini ikamet adresi olarak mı gösterdi? Göç İdaresi'nden açıklama var
10:02 BTK: Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı BTK: Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı
13:46 Milli okçular Elif Berra Gökkır ve Mete Gazoz, karışık çiftler son 16 turunda Japonya’ya elendi Milli okçular Elif Berra Gökkır ve Mete Gazoz, karışık çiftler son 16 turunda Japonya'ya elendi
12:18 Az kalsın sakatlanıyordu Arda Güler, yürekleri ağza getirdi Az kalsın sakatlanıyordu! Arda Güler, yürekleri ağza getirdi
12:07 MasterChef Türkiye’de Kaan’ın yaptığı yemek ünlü şefleri mest etti MasterChef Türkiye'de Kaan'ın yaptığı yemek ünlü şefleri mest etti
12:04 19 Ağustos’ta başlıyor Fındık alım fiyatları belli oldu 19 Ağustos'ta başlıyor! Fındık alım fiyatları belli oldu
10:52 Bilim adamları, 3.500 yıl önce yaşamış ’’Çığlık atan kadın’’ mumyası, bilim adamlarını şaşırttı Bilim adamları, 3.500 yıl önce yaşamış ''Çığlık atan kadın'' mumyası, bilim adamlarını şaşırttı
10:19 Avrupa’daki temsilcilerimiz 3’te 3 yaptı İşte güncel ülke puanı sıralaması Avrupa'daki temsilcilerimiz 3'te 3 yaptı! İşte güncel ülke puanı sıralaması
10:07 Amerika’nın DeRidder şehrinin kadın belediye başkanı, yaşı reşit olmayan bir erkekle cinsel ilişkiye girme suçundan tutuklandı Amerika'nın DeRidder şehrinin kadın belediye başkanı, yaşı reşit olmayan bir erkekle cinsel ilişkiye girme suçundan tutuklandı
09:50 Emekliye fark ödemesi 7 Ağustos’ta yapılacak Emekliye fark ödemesi 7 Ağustos'ta yapılacak
09:48 Ezber bozmaya devam ediyor Jose Mourinho’dan herkesi şaşırtan Ferdi Kadıoğlu kararı Ezber bozmaya devam ediyor! Jose Mourinho'dan herkesi şaşırtan Ferdi Kadıoğlu kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2024 14:51:06. #1.12#
SON DAKİKA: Kuzey İrlanda'da İslam Karşıtı Gösteri Çağrıları Araştırılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement