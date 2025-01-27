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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Parkı törenle açıldı

İZMİR - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucusu Rauf Denktaş, Kıbrıs Barış Harekatı'nın mimarı Bülent Ecevit ve Kıbrıs Şehitleri anısına İzmir'in Bornova ilçesinde inşaa edilen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Parkı törenle açıldı.

Programda konuşan ve babasının Kıbrıs Gazisi olduğunu söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Ben 7 yaşında bir çocukken babamın Kıbrıs'a gidip bir yıl kalmasıyla o günleri yaşadım. Sonradan belediye başkanı olarak Girne ziyaretimde, Kıbrıs'a gidişim ile yaşadığımız anıyla birlikte şöyle baktık: Orası bizim için vatan toprağı. Siyasi nedenler ile başka türlü tanımlamalar yapılabilir ama yüreğimizde Kıbrıs bizim için siyaset üstünde çok değerli. O gün yapılan o hareket çok kutsal ve değerliydi. Bir sürü insanın hayatını kurtardı. O ambargo sürecinde içimiz acısa da mücadelenin haklılığı konusunda hiç şüphe düşmedi. Kıbrıs başka bir ülke değil, bizim için kardeş ve akraba. Onlara yönelik tehdit olduğunda o gün olduğu gibi aynı cevabı bugün de alırlar. Türkiye hangi siyasi parti tarafından yönetilirse yönetsin, Türk milleti Kıbrıs'ın incinmesine izin vermez. Kıbrıs için üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız. Rauf Denktaş'ın da depremde hayatını kaybeden gencecik sporcuların hatırlanması için oluşturulan bu park Kıbrıs'a sevgimizin göstergesidir" diye konuştu.

"Türkiye bizim için çok önemli"

Lapta-Alsancak- Çamlıbel Belediye Başkanı Fırat Ataser, "Burada olay sadece park yapmak değil Rauf Denktaş'ın yaşatılması bizi mutlu etti. Bizlerin size, sizlerin bize ihtiyacı vardır. Türkiye bizim için çok önemlidir. Bizim garantörümüzdür, en ufak sıkıntımızda yanımızda olan dayanağımızdır" dedi.

Lefkoşa Türk Belediye Başkanı Mehmet Harmancı da "Böylesi bir parkta ağırlanmak, burada bulunmak bizler için kıymetli. Rahmetli başbakan Bülent Ecevit, Kıbrıslı Türkler için ayrı bir öneme sahiptir. Şampiyon Meleklerin de burada yaşatılması bizim için çok kıymetli. Umarım Kıbrıslı Türkler, Denktaş'ın hayalini kurduğu gibi uluslararası toplumda olacaktır" diye vurguladı.

"Rauf Denktaş Türk dünyasının önemli lideridir"

KKTC İzmir Başkonsolosu Ayşen Volkan İnanıroğlu ise "Kurucu başkanımız iyi ki doğmuş ve onu tanımışım, üniversite diplomamı böyle bir liderden almak bana nasip oldu. Bu ve bunun gibi parklar ile kurucu dava adamı kurucu cumhurbaşkanımız hatırlanmaya devam edecektir. O her devrin adamı değil her devir adam gibidir. O unutulmayacak bir devlet adamıdır. O Türk dünyasının önemli bir lideridir" ifadelerine yer verdi.

"Aynı ırkız, aynı kanız, aynı tarihiz"

Rauf Denktaş'ın oğlu ve KKTC eski Dışişleri Bakanı Serdar Denktaş, "İzmir'den ders almayan Yunanların, işgal ettiği toprakta can verip kan döktüğü ve o toprağı vatan yaptığı, o vatan üstünden kurtuluş mücadelesi vererek devlet kuran son Türk'ü, Rauf Denktaş'ı geleceğe anlatabilecek noktaya gelmişsek şehitlerimizin payı büyüktür. Bağımsız devlet olarak dünya tanımıyor ama biz varız. Zaman zaman yanlışlar olsa bile demokrasiyi korumaya çalışan, sıkıntılara rağmen umutla bakan bir halk var. O halk, geçmişte yapılanları unutmaya niyetli değil. Kıbrıs Türklerinin istediği, kin tutarak değil, kendimizi geçmişe hapsetmeden ileriye doğru yürümektedir. Aynı ırkız, aynı kanız, aynı tarihiz. Bizi birbirimizden koparmak mümkün değil, dünya bunun farkında değil. Çok şükür siz de biz de Atatürkçülükten kopmayan Türk oğlu Türk'üz" açıklamalarında bulundu.

"Türk gençlerine güvenin"

Rauf Denktaş'ın 'Söyleyin onlara burası bağımsız bir cumhuriyet' sözleri ile konuşmasına başlayan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, "Bu cümle aslında o günlerden bugünlere Türk milletinin ufkunu açacak veciz bir cümle. Tüm Türk dünyası için ne kadar önemli olduğunu, oradaki katliamın devam ettirilmemesi değil çok daha büyüklerinin yaşanmaması için Kıbrıs'ın güvenliğinin önemini anlatıyor. Türkiye'nin yükseleceğe yer Kıbrıs'ın beşparmak dağları, uçsuz bucaksız mavilikleri, Türk gençleridir. Türk gençlerine güvenin" şeklinde konuştu.

Açılış sonunda, Rauf Denktaş'ın büstünün bulunduğu alana, Denktaş'ın mezarından getirilen toprak kullanılarak fidan dikimi yapıldı.

Açılışa, Rauf Denktaş'ın oğlu ve KKTC eski Dışişleri Bakanı Serdar Denktaş, KKTC İzmir Başkonsolosu Ayşen Volkan İnanıroğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, Lefkoşa Türk Belediye Başkanı Mehmet Harmancı, Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediye Başkanı Fırat Ataser, gaziler, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.