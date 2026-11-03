Kuzey Kore Füze İdaresi, 5-6 hektarı küle çeviren savaş başlığını test etti - Son Dakika
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Kuzey Kore Füze İdaresi, 5-6 hektarı küle çeviren savaş başlığını test etti

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Kuzey Kore Füze İdaresi, 5-6 hektarı küle çeviren savaş başlığını test etti
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Kuzey Kore, stratejik seyir füzelerinde kullanılacak şarapnel etkili savaş başlığını pazartesi günü test etti. Füze İdaresine bağlı Savaş Başlığı Enstitüsü, orta boyutlu başlığın en yüksek yoğunluklu gücüyle 5 ila 6 hektarlık hedef alanı küle çevirebileceğini açıkladı.

PYONGYANG, 3 Kasım (Xinhua) -- Kuzey Kore, stratejik seyir füzelerinde kullanılmak üzere geliştirilen şarapnel etkili savaş başlığını test etti.

Resmi Kore Merkezi Haber Ajansı'nın salı günü bildirdiğine göre, Kuzey Kore Füze İdaresi savaş başlığının gücünü ve dikey vuruş özelliklerini değerlendirmek amacıyla pazartesi günü "önemli silah sistemi" olarak nitelendirdiği testleri gerçekleştirdi.

Füze İdaresi'ne bağlı Savaş Başlığı Enstitüsü'nün değerlendirmesine göre, seyir füzelerine monte edilen orta boyutlu şarapnel etkili başlık, "en yüksek yoğunluklu gücüyle 5 ila 6 hektarlık hedef alanı küle çevirebilecek" kapasiteye sahip.

Füze İdaresi'ne bağlı Seyir Füzesi Sistemi Enstitüsü, hedef alanın doğal ve coğrafi özelliklerini göz önünde bulundurarak seyir füzesinin terminal manevra kabiliyetini geliştirdiklerini, böylelikle silah sisteminin dikey vuruş yeteneğini kusursuzlaştırdıklarını kaydetti.

Füze İdaresi Genel Müdürü ise Kuzey Kore silahlı kuvvetlerinin ülkenin güvenliğini savunması ve her türlü tehdidi caydırması gerektiğini belirterek, pazartesi günkü testlerin "muharebe sistemlerinin gücünü artırmaya yönelik rutin bilimsel araştırmalar" kapsamında gerçekleştirildiğini ifade etti.

Kaynak: Xinhua
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