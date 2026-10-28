Kuzey Makedonya Bakanı Zeynula, Deniz Kuvvetleri Komutanı Tatlıoğlu\'nu ziyaret etti

Kuzey Makedonya Bakanı Zeynula, Deniz Kuvvetleri Komutanı Tatlıoğlu'nu ziyaret ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kuzey Makedonya Uluslararası İş Birlikleri ve Dış Yatırımlardan Sorumlu Devlet Bakanı Zülfikar Zeynula, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'na makamında ziyarette bulundu. Milli Savunma Bakanlığı, ziyareti sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.
(ANKARA) - Kuzey Makedonya Uluslararası İş Birlikleri ve Dış Yatırımlardan Sorumlu Devlet Bakanı Zülfikar Zeynula, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'na ziyarette bulundu.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kuzey Makedonya Uluslararası İş Birlikleri ve Dış Yatırımlardan Sorumlu Devlet Bakanı Zülfikar Zeynula'nın Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nu makamında ziyaret ettiği bildirildi.
Kaynak: ANKA
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