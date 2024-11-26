Kyodo, Ikuina'nın Tapınak Ziyaretini Düzeltip Özür Diledi

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Japonya'da Kyodo ajansı, milletvekili Ikuina Akiko'nun, Tokyo'daki tartışmalı tapınağı ziyaret ettiğine yönelik haberi 2 yıl sonra geri çekti.

Japonya'da resmi Kyodo ajansının, milletvekili Ikuina'nın Ağustos 2022'de tapınağa gitmemesine rağmen aksi yönde haber yayımladığı ortaya çıktı.

Ikuina'nın hafta sonu bir anma töreninde söz konusu tarihte "tapınağa gitmediğini" açıklaması sonrası, Kyodo ajansı haberini geri çekerek kamuoyundan özür diledi.

İkinci Dünya Savaşı'nda "Japon militarizminin sembolü" görülen Yasukuni Tapınağı'nda, savaşın sona ermesinin yıl dönümlerinde festivaller düzenleniyor.

Siyasi liderler, milletvekilleri ile sivil toplum temsilcilerinin, tapınağa ziyaretleri ile yerleşkesindeki hareketleri, Japon ulusal basınınca merceğe alınıyor.

Güney Kore, Çin ve Tayvan yönetimleri, başta başbakan olmak üzere Tokyo hükümeti temsilcilerinin, tapınağa bağış ve gezilerini protesto ediyor.

İktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) milletvekili Ikuina, "savaş dönemi çalıştırılan maden işçileri" için hafta sonu Sado adasındaki etkinliğe katıldı.

Ikuina, konuşmasında, "Kore Yarımadası'ndan gelen işçiler, tehlikeli bir ortamda zor bir iş üstlenmişti" diyerek işçilerin yasını tuttuğunu ifade etti.

Seul hükümeti, Koreli işçilerin "istismar edilmesine" ilişkin uzun süredir devam eden gerilim sebebiyle anma etkinliğine katılmayacağını bildirmişti.

Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Tae-yul, hafta sonu açıklamasında, Sado'daki törene Ikuina'nın katılmayı planlamasının, etkinliğe katılmamalarının nedenlerinden biri olarak göstermişti.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı yetkilisi bu hafta başı açıklamasında, Ikuina'nın 15 Ağustos 2022'de tapınağı ziyaret ettiği izlenimi edinildiğini söylemişti.

Kyodo soruşturma başlattı

Milletvekili Ikuina ise kamuoyunda bilinenin aksine Temmuz 2022'deki Danışman Meclisine seçildiğinden beri tapınağa gitmediğini bildirdi.

Resmi Kyodo ajansı, Ikuina'nın 15 Ağustos 2022'de tapınağı ziyaret ettiği yönünde yayımladığı haberi geri çekti ve kurum içi soruşturma başlattı.

Savaşın bitiminin yıl dönümü dolayısıyla milletvekili grubunun ziyaretine yönelik soruşturmada, Ikuina'nın tapınağa hiç gitmediği ortaya çıktı.

Kyodo'nun, bilgi teyidi amacıyla iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) ile temasa geçmediği ve haberin o dönem sehven servis edildiği belirtildi.

Ajans, yeni haberinde, o dönem tapınağa giden çok sayıda milletvekili ile yaptığı görüşmelerde, Ikuina'nın ziyarete katılmadığının teyit edildiğini bildirdi.

Yurt içi ve deniz aşırı abonelere servis edilen haberin düzeltildiği kaydedilen haberde, "Haber hatalıydı, Ikuina tapınağı ziyaret etmemiş" bilgisi paylaşıldı.

Kyodo Haber Departmanı Yayın Yönetmeni Takahaşi Naoto, açıklamasında, "Ikuina'dan, taraflardan ve okuyucularımızdan derin bir özür dileriz" dedi.

Hükümet: Komşu ülke ilişkilerinin geleceği etkilenebilir

Kabine Baş Sekreteri Hayaşi Yoşimasa, gazetecilere açıklamasında, Sado'daki anma töreniyle ilgili "gerçeklere dayanmayan" haberler yapıldığını söyledi.

Hayaşi, "Yanlış raporlama kafa karışıklığına yol açtı. Son derece üzücü. Hükümet, Kyodo'dan gerçekler ve koşullar hakkında açıklama talep ediyor" dedi.

Asılsız haberin, hafta sonu Sado'daki etkinliğin gidişatını olumsuz etkilediğini bildiren Hayaşi, komşu ülke ilişkilerinin geleceğini etkileyebileceğini söyledi.

Kyodo Ajansı Başkanı Mizutani Toru, Dışişleri Bakan Yardımcısı Okano Masataka ile görüşerek "hatalı haber" için kurumsal özür dilediklerini bildirdi.

Yasukuni'nin mazisi

1869'da inşa edilen tapınağın, İkinci Dünya Savaşı'nda ölen 2,5 milyon kişinin anısını onurlandırdığı ancak tapınak keşişlerinin, savaş dönemi Başbakanı ve Japon Ordusu Generali Tojo Hideki dahil 14 savaş suçlusunu, 1978 yılında "kutsal" kabul etmesi nedeniyle tartışmalı statüsünü koruduğu biliniyor.

Japon İmparatoru için can verilmesine şükran duyulması ve savaşta öldürülen ataların ruhlarına saygı duyulması niyeti taşıyan tapınak gezileri, komşu ülkeler nezdinde diplomatik tepkilere neden oluyor.

Yasukuni'yi, "Japonya'nın geçmiş militarizminin sembolü" olarak gören Güney Kore ve Çin yönetimleri, başta başbakan olmak üzere Japon hükümeti temsilcilerinin, tapınağa bağış ve gezilerini protesto ediyor.

Sado madenleri

Japon Denizi (Doğu Denizi) kıyısında Niigata eyaleti açıklarındaki Sado Adası'nda bulunan 16. yüzyıldan kalma altın ve gümüş madenleri, 1989 yılında kapatılmadan önce yaklaşık 400 yıl boyunca işletildi.

Şubat 2022'de Japonya hükümeti, Sado Adası maden kompleksinin "UNESCO Dünya Mirası" listesine tavsiye edilmesine karar vermişti.

Güney Kore, Japonya'nın sit alanındaki sergide Kore'nin çektiği acıları daha açık bir şekilde kabul etmeyi ve bir anma törenine Korelileri de dahil etmeyi kabul etmesinin ardından kompleksin UNESCO Dünya Mirası listesine girmesine yönelik muhalefetini geri çekmişti.

Söz konusu madenler, Ağustos 2024'te Güney Kore'nin de desteğiyle UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne dahil edilmişti.

Tarihçiler, Japonya'nın Kore Yarımadası'nı kolonileştirdiği 1910-1945 döneminde ve İkinci Dünya Savaşı sırasında yüzlerce Korelinin, Sado madenlerinde kötü ve acımasız koşullar altında çalışmaya zorlandığını ve kadınların istismar edildiğini kaydediyor.