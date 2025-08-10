Lapseki\'de Tarım Arazisinde Yangın

ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın ormana sıçradı. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

Lapseki ilçesine bağlı Umurbey beldesinde Gökköy yakınlarında tarım arazisinde saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava unsurları ile çok sayıda arazöz ve ekip sevk edildi. Ekipler yangına karadan ve havadan müdahale ediyor.