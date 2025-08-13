Laricani'den Hizbullah'a Destek Mesajı - Son Dakika
Laricani'den Hizbullah'a Destek Mesajı

13.08.2025 23:43
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Başkanı Ali Laricani, 2024 yılında İsrail saldırısında ölen Hizbullah'ın eski Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın mezarını ziyaretinde Hizbullah'a "direnişe devam etme" mesajı verdi.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Başkanı Ali Laricani, 2024 yılında İsrail saldırısında ölen Hizbullah'ın eski Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın mezarını ziyaretinde Hizbullah'a "direnişe devam etme" mesajı verdi.

Resmi ziyaret için Lübnan'da bulunan Laricani, Beyrut'un Dahiye bölgesinde Nasrallah'ın mezarını ziyaret ederek, çelenk bıraktı.

Daha sonra mezarın önünde kurulan kürsüde açıklamada bulunan Laricani, "Şehit Nasrallah'ın yolundan gitmek istiyorsanız, göreviniz direnişte sebat etmek ve kararlılıkla devam etmektir." ifadelerini kullandı.

Laricani ayrıca, "Biz her zaman ve daima yanınızda olacağız. Ülkelerin iç işlerine müdahale etmiyoruz, ancak dünya genelindeki direniş hareketlerini desteklediğimizi vurguluyoruz." sözleriyle Hizbullah'a destek verdi.

Mezarın bulunduğu alana gelen çok sayıda Hizbullah mensubu, Hizbullah, Nasrallah, İran lideri Ali Hamaney ve İran lehine, İsrail ve ABD aleyhine sloganlar attı.

Laricani'nin ziyareti için mezara gelen Hizbullah destekçileri, Hizbullah ve İran bayrakları taşıdı.

Laricani, bugün geldiği Beyrut'ta sırasıyla Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Meclis Başkanı Nebih Berri ve Başbakan Nevvaf Selam ile görüşmüştü.

Hizbullah'ın "silah bırakması" meselesi

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, 19 Haziran'da Beyrut yönetimine "ülkedeki tüm silahların yalnızca devletin denetiminde toplanmasını öncelikli hedef olarak belirleyen" ABD önerisini sunmuştu.

Lübnan'da silahların devletin tekelinde toplanması gündemiyle 5 Ağustos'ta toplanan Bakanlar Kurulu, "orduya silahların yıl sonuna kadar toplanmasına dair bir plan hazırlama" görevi vermişti.

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, kararın çıktığı gün yaptığı açıklamada, "İsrail'in saldırıları sürerken Hizbullah'ın gücünden vazgeçmeyi kabul etmeyeceğini, bu yönde yapılan baskıları da kabul etmeyeceğini" ifade etmişti.

Hizbullah'tan 6 Ağustos'ta yapılan yazılı açıklamada da, Nevvaf Selam hükümetinin silahların toplanması kararının "Lübnan'ı İsrail'e karşı direniş silahından mahrum bırakacağı" iddia edilerek, bu kararla "büyük bir hata yapıldığı" savunulmuştu.

Lübnan Bakanlar Kurulu ise 7 Ağustos'ta yaptığı yeni toplantıda, Hizbullah'ı da kapsayacak şekilde ülkedeki tüm silahlı varlığın devlet tekeline alınması ve grupların elindeki silahların toplanması kararını kabul etmişti.

Şii Bakanlar ise Bakanlar Kurulu toplantısını terk etmişti.

Toplantıyı terk eden bakanlardan Çalışma Bakanı Muhammed Haydar, ABD önerisini onaylamadıkları için Bakanlar Kurulu toplantısından ayrıldıklarını ancak hükümetten çekilmediklerini söylemişti.

Enformasyon Bakanı Paul Markus, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, hükümetin aldığı kararlarla ülkede istikrarı sağlamayı, devlet otoritesinin tesisini ve yeniden inşayı hedeflediğini ifade ederek, "Toprakların tamamında, Hizbullah dahil olmak üzere, silahlı varlığın sona erdirilmesi ve sınırda ordunun konuşlandırılması konusunda mutabık kaldık." demişti.

Kaynak: AA

