Latin Amerika'dan Trump'a Kutlama

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Latin Amerika ülkelerinin liderleri, ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ı tebrik etti.

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, X sosyal medya platformundan kutlama mesajı paylaştı.

Paylaşımında Trump ile çekilen fotoğrafa yer veren Milei, "Müthiş seçim zaferiniz için tebrikler. Şimdi, Amerika'yı yeniden büyük yap. Bu işi başarmak için Arjantin'e güvenebileceğinizi biliyorsunuz. Yürekten başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Uruguay

Uruguay Devlet Başkanı Luis Lacalle de sosyal medya hesabından, "ABD'nin seçilmiş başkanını kutluyorum. Halklarımızın yararı için ülkelerimiz arasındaki ilişkileri daha da güçlendirmek üzere yeni hükümetlerle birlikte çalışacağız." paylaşımında bulundu.

Paraguay

Paraguay Devlet Başkanı Santiago Pena da sosyal medya hesabından "ABD'nin yeni başkanı olarak seçilmenizden ötürü tebrikler. Demokrasi bir kez daha gücünü gösterdi. Paraguay ve ABD, derin demokratik değerleri paylaşıyor ve uluslarımızın yararı için işbirliğimizi güçlendirmeye devam edeceğimizden eminim." mesajını paylaştı.

Brezilya

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva da X sosyal medya platformundan Trump'ı kutlayarak, ABD'de demokrasinin kazandığını belirtti.

Uluslararası diyaloğun önemini vurgulayan Lula da Silva, "Demokrasi halkın sesidir ve her zaman saygı duyulmalıdır. Barış, kalkınma ve refah için dünyanın diyaloğa ve ortak çabaya ihtiyacı var." değerlendirmesinde bulundu.

Panama

Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino, basına yaptığı açıklamada, Trump'ı tebrik ederek, göç ve ticaret konularında iki ülke arasındaki işbirliğinin sürdürülmesi gerektiğine dikkati çekti.

Peru

Peru basınında çıkan habere göre, Peru Devlet Başkanı Dina Boluarte, Trump'ın seçim zaferini kutladı.

Boluarte, görev süresi boyunca iki ülke ilişkilerinin derinleşmesi için çalışacağını kaydederek, "Ülkelerimiz arasında yatırım, ticaret ve diğer önemli alanlarda stratejik ilişkilerimizin daha da derinleşeceğinden eminiz." değerlendirmesinde bulundu.

Ekvador

Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa, sosyal medya hesabından yayınladığı tebrik mesajında, "Donald Trump'ı tebrik ederim. Kıta gelecek için parlak görünüyor." ifadesini kullandı.

Honduras

Honduras Devlet Başkanı Xiomara Castro, X sosyal medya platformundan kutlama mesajı paylaştı.

Trump'a Latin Amerika ve Karayipler ile bağların güçlendirilmesi çağrısında bulunan Castro, "Başkan Donald Trump, zaferiniz için sizi tebrik ediyoruz. Ayrıca ABD halkının barışçıl ve demokratik süreçteki çabasını da takdir ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kosta Rika

Kosta Rika Devlet Başkanlığı basın biriminden yapılan açıklamada da Trump ve başkan yardımcısı J.D. Vance'nin tebrik edildiği bildirildi.

İki ülke arasındaki dostluğa işaret edilen açıklamada, "Kosta Rika hükümeti, ABD'nin 47. seçilmiş başkanı Donald Trump ve başkan yardımcısı J.D Vance'yi kutlar ve yönetimlerinde onlara başarılar diliyor." ifadesi kullanıldı.

Guyana

Guyana Devlet Başkanı Irfaan Ali, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, Trump'ı tebrik ederek, "Zaten güçlü olan bağlarımızı daha da pekiştirmek için yeni yönetimle yakın çalışmayı dört gözle bekliyoruz." ifadesine yer verdi.

El Salvador

Trump ile çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabı X'ten paylaşan El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, "ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ı tebrik ediyoruz. Tanrı sizi kutsasın ve yol göstersin." ifadesini kullandı.

Guatemala

Guatemala Devlet Başkanı Bernardo Arevalo, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, şunları kaydetti:

"Donald Trump'ı tebrik ediyoruz. 175 yıllık diplomatik ilişkilerimiz ve halklarımız arasındaki dostluk süresince bizi tarihsel olarak birleştiren nedenler ve ortak ilkeler çerçevesinde, bağlarımızı güçlendirmek için ABD ile çalışmaya devam edeceğiz."

Meksika

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum ise Ulusal Saray'daki günlük basın toplantısındaki konuşmasında, Trmup'ın zaferinin kendileri için endişe edilecek bir durum olmadığını kaydetti.

Sheinbaum, "Orada yaşayan vatandaşlarımıza şunu söylemek isterim: Endişe edilecek bir sebep yok. Meksika, daima ileri gidecek, biz özgür, bağımsız ve egemen bir ülkeyiz. ABD ile ilişkilerimiz iyi olacak. Ben buna inanıyorum." diye konuştu.

Venezuela

Venezuela hükümetinden yapılan açıklamada ise Venezuela'nın ABD ile "diyalog, saygı ve sağduyu" çerçevesinde iyi ilişkiler kurmak konusunda her zaman istekli olduğu vurgulandı.