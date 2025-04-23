Lavrov'dan ABD ile Yeni Müzakereler İşareti

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD ile yeni tur müzakerelerinin yakında gerçekleşeceğini bildirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Lavrov, Özbekistan'a ziyaret gerçekleştirerek Semerkant kentinde Dışişleri Bakanı Bahtiyar Saidov ile görüştü.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından kabul edilen Lavrov, görüşmelerin ardından basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Lavrov, Özbekistan ile ilişkilerin geliştiğini, çeşitli alanlarda ortak projelerin uygulanma aşamasında olduğunu dile getirdi.

Özbekistan'ın bölgedeki terör tehdidini azaltma yönünde adımlar atmaya hazır olduğunu kaydeden Lavrov, sonbaharda Rusya- Orta Asya Zirvesi'nin düzenleneceğini ve bunun için hazırlıkların sürdüğünü bildirdi.

"Batı'nın Orta Asya'da hakimiyet kurma girişimlerine karşıyız"

Lavrov, Batılı ülkelerin Orta Asya bölgesine yönelik siyasetine değinerek, şunları kaydetti:

"İşbirliği süreçlerinin siyasallaştırılmasına, jeopolitik alanlarda hakimiyet kurma girişimleriyle ilişkili ideolojik unsurların devreye sokulmasına kesinlikle karşıyız. Maalesef bu, Batılı meslektaşlarımızın yaklaşımlarında görülüyor. Özellikle bu konuda Avrupa Birliği (AB) üyeleri göze çarpıyor. AB yönetimi, burada Rusya karşıtı siyasetini empoze etmeye çalışıyor. Orta Asya ülkelerinin bazı Batılı ortakları, karşılıklı çıkar sağlayan projeleri teklif etme yerine kendi çıkarlarını gütmeye çalışıyor."

Sergey Lavrov, bölge devletlerinin bunu anladığını ve buna karşı çıktığını savundu.

" Afganistan'a NATO altyapısının yeniden getirilmesi kabul edilemez"

Afganistan'daki duruma da değinen Lavrov, Rusya'da Taliban'ın terör listesinden çıkarılması yönünde adımlar attıklarını dile getirerek, "Kabil yönetimi bir gerçek. Pragmatik siyaset izlenecekse, Kabil'deki yönetimi kabul etmek gerekiyor." değerlendirmesini yaptı.

ABD'de dondurulan Afganistan rezervlerinin kullanıma açık olması gerektiğini vurgulayan Lavrov, bunun ülkedeki sosyoekonomik sorunların çözümü için gerekli olduğunu belirtti.

Lavrov, Batı'nın Afganistan'a dönmeye çalıştığını kaydederek, "NATO askeri altyapısı çeşitli bahanelerle buraya yeniden getirilmeye çalışılıyor. Bu tür girişimler saatli bomba oluşturacak. Bu kabul edilemez." dedi.

"Rusya ve ABD arasında müzakerelerin bir sonraki turunun ne zaman gerçekleşeceği" yönündeki soruyu yanıtlayan Lavrov, "Yakında." ifadesini kullandı.

Bakan Lavrov, ABD ile yapılacak müzakerelerin içeriği, yeri ve düzeyine dair bilgi vermedi.