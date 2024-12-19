Lavrov ve Cassis, Ukrayna Krizini Görüştü

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis, Ukrayna'daki krizi telefonda ele aldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Lavrov ile Cassis'in 18 Aralık'ta telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.

Görüşmede, Ukrayna'daki durumun ele alındığı ve Rusya'nın bu konudaki pozisyonu hakkında bilgi verildiği kaydedilen açıklamada, "NATO'nun Doğu'ya doğru ilerlemesinin kabul edilemez olduğu vurgulandı. Bu, (Ukrayna'da) özel askeri operasyonu gerekli kılan durumun temel nedenlerinden biri. Bu bağlamda, Rusya'nın güvenliğini sağlamak için gerekli tüm önlemleri almaya hazır olduğu belirtildi." ifadelerine yer verildi.

"İsviçre'nin, meseleye çözüm olarak Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin formülünü teşvik etme yönündeki girişimleri bazında, Kiev'in Rusya'ya yönelttiği ültimatomların anlamsız olduğu" kaydedilen açıklamada, Ukrayna yönetiminin Birleşmiş Milletler (BM) tüzüğünde yer alan dil ve din ile ilgili insan haklarına uyması gerektiğinin vurgulandığı aktarıldı.

Açıklamada, "İsviçre, çözüm sürecini teşvik etmeye çalışan ülkelerden biri olarak, BM tüzüğünün sert şekilde ihlal edilmesinin kabul edilemez olduğunu vurgulayabilir, bununla birlikte Kiev'e farklı kültür ve dil temsilcilerinin barışçıl şekilde varlığını sürdürme konusundaki özel deneyimini örnek gösterebilir." ifadeleri kullanıldı.

Lavrov ile Cassis'in Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'ndaki (AGİT) durumu istişare ettiği belirtilen açıklamada, "Örgütün bozulmasının önlenmesi gerektiği belirtildi. Rus tarafı, eğer AGİT Avrupa forumu olarak hayatta kalmak istiyorsa temel kurallara uyulması gerektiğini vurguladı." denildi.