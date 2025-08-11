Lavrov ve Mirzoyan'dan telefon görüşmesi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile telefon görüşmesi yaptı.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Lavrov ile Mirzoyan arasındaki telefon görüşmesi Ermenistan tarafının isteği üzerine yapıldı.

Mirzoyan görüşmede, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın ABD Başkanı Donald Trump ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Washington'da yaptığı görüşmesi hakkında Lavrov'a bilgi verdi.

Lavrov da Rusya'nın desteğiyle 2020-2022 yıllarında imzalanan anlaşmalar çerçevesinde Bakü ile Erivan arasında sürdürülebilir barışın sağlanmasının önemini vurguladı.

Görüşmede, Moskova'nın, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin kapsamlı şekilde iyileştirilmesi sürecine katkıda bulunmaya hazır olduğu ifade edildi.

Lavrov ile Mirzoyan, ikili ilişkilerdeki güncel konuları ele aldı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Paşinyan, ABD Başkanı Trump'ın ev sahipliğinde Beyaz Saray'da 8 Ağustos'ta gerçekleştirilen üçlü zirvenin ardından ortak deklarasyona imza atmıştı.

Trump, "Ermenistan ve Azerbaycan, çatışmaları durdurmayı, ticari ve diplomatik ilişkileri başlatmayı ve birbirlerinin toprak bütünlüğüne saygı duymayı taahhüt ediyor." açıklamasında bulunmuştu.

Kremlin Sarayı, Paşinyan'ın, Trump ve Aliyev ile Washington'da yaptığı görüşmeyle ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e telefonda bilgi verdiğini bugün açıklamıştı.