Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Ardahan'a, yılın ilk leylekleri geldi.
Kent merkezinde ve bazı köylerde elektrik direkleri üzerine kurulu yuvalarına yerleşen leylekler, gagaları ile kuru ot ve çalı parçalarını taşıyarak yuvalarını güçlendirdi.
Vatandaşlardan Hacı Osman Yıldız, leyleklerin baharın habercisi olduğunu belirterek, "Her yıl onları görmek bizi mutlu ediyor. Bu yıl biraz erken geldiler. Demek ki bahar kapıda" dedi.
Leylekler Ardahan'a Erken Geldi
