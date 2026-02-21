Leylekler Ardahan\'a Erken Geldi

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Ardahan'a, yılın ilk leylekleri geldi.

YUVALARINI YAPMAYA BAŞLADILAR

Kent merkezinde ve bazı köylerde elektrik direkleri üzerine kurulu yuvalarına yerleşen leylekler, gagaları ile kuru ot ve çalı parçalarını taşıyarak yuvalarını güçlendirdi.

"DEMEK BAHAR KAPIDA"

Vatandaşlardan Hacı Osman Yıldız, leyleklerin baharın habercisi olduğunu belirterek, "Her yıl onları görmek bizi mutlu ediyor. Bu yıl biraz erken geldiler. Demek ki bahar kapıda" dedi.