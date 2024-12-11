Lezita, Paketlenmiş Et Sektöründe 3. Oldu

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LEZİTA, Capital Dergisi'nin geleneksel 'İş Dünyasının En Beğenilen Şirketleri' araştırmasında 'Paketlenmiş et' sektörünün 3'üncüsü olduğunu duyurdu. Lezita Genel Müdürü Mesut Ergül konu hakkında, "Mükemmel müşteri deneyimi hedefiyle, en yenilikçi ürünlerle sofraları donatırken, hedef kitlemizle kurduğumuz iletişim sayesinde bugün sektörde en sevilen markalar arasındayız" dedi.

Capital Dergisi'nin ZENNA Araştırma iş birliğiyle gerçekleştirdiği 'İş Dünyasının En Beğenilen Şirketleri' araştırması, Eylül-Kasım 2024 tarihleri arasında online anket tekniği uygulanarak gerçekleştirildi. Araştırmaya 64 sektörden 523 şirketi temsilen bin 500 yönetici katıldı. Türkiye'nin en beğenilen şirketleri, tüm iş dünyası temsilcilerinin görüşleri üzerinden hesaplanırken sektörlerin en beğenilen şirketleri, ilgili sektör profesyonellerinin görüşleri alınarak belirlendi. Şirketler 'çalışanına değer vermesi', 'güvenilir şirket olma', 'çalışan memnuniyeti', 'hizmet ve ürün kalitesi', 'bölgeye, ekonomiye iş gücü ve yatırımlarla katkısı', 'finansal sağlamlık', 'bilgi ve teknoloji yatırımları' dikkate alınarak değerlendirildi. Piliç eti markalarından Lezita, araştırmada 'Paketlenmiş et' kategorisinde 3'üncü oldu. Capital'in 25 yıldır gerçekleştirdiği araştırmada; müşterileri, çalışanları ve toplum için yarattığı değerle öne çıkan, güvenilirlik, finansal sağlamlık ve itibar kriterlerinde fark yaratan şirketlerin yer aldığı belirtildi.

'YATIRIMA VE ÜRETİME DEVAM EDECEĞİZ'

Lezita Genel Müdürü Mesut Ergül, ödülle ilgili değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: "Şirketlerin, iş dünyasının profesyonelleri tarafından değerlendirildiği bir araştırmada sektörümüzde en beğenilen ilk üç şirket arasında yer almaktan gurur duyuyoruz. Lezita olarak 3500 kişilik büyük bir aileyiz. Kuruluşumuzdan bu yana istikrarlı bir şekilde büyüyoruz. En ekonomik protein kaynaklarından biri olan piliç etini tüketicilere ulaştırmayı kurumsal sosyal sorumluluğumuz kabul ediyoruz. Mükemmel müşteri deneyimi hedefiyle, en yenilikçi ürünlerle sofraları donatırken, hedef kitlemizle kurduğumuz iletişim sayesinde bugün sektörde en sevilen markalar arasındayız. Çalışanlarımızdan ve müşterilerimizden aldığımız ilhamla yatırıma ve üretime devam edeceğiz."