LGS'de Türkiye Birincisi Olan Cizreli Öğrencinin Hedefi Galatasaray Lisesi - Son Dakika
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LGS'de Türkiye Birincisi Olan Cizreli Öğrencinin Hedefi Galatasaray Lisesi

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Kaportacı bir babanın oğlu olan Mehmet Şevki, LGS'de tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan alarak Türkiye birincisi oldu. Mehmet'in hedefi Galatasaray Lisesi'ni kazanmak. Başarısını ailesinin desteklerine bağlayan Mehmet, annesinin motivasyon kaynağı olduğunu belirtti. Mehmet'in başarısı, okuldaki öğrencilere de örnek olacak.

29.06.2024 11:54
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LGS'de Türkiye birincisi olan Cizreli öğrencinin hedefi Galatasaray Lisesi

ŞIRNAK - Kaportacı babanın oğlu olan Mehmet Şevki, LGS'de tüm soruları doğru cevaplayıp 500 tam puan alarak Türkiye birincisi oldu. Mehmet'in hedefi Galatasaray Lisesini kazanmak.

Ortaokul 8'inc sınıfta eğitim gören 1 milyon 38 bin 192 öğrenciye yönelik yapılan Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav 2 Haziran'da iki oturum olarak gerçekleştirilmişti. Sınav sonucunda 352 öğrenci Türkiye birincisi oldu. Cizre Vatan Ortaokulunda okuyan Mehmet Şevki, LGS'de tüm soruları doğru cevaplayıp 500 tam puan alarak Türkiye birincisi oldu.

Duygularını anlatan Şevki, anne ve babasının desteklerini çok hissettiğini ve başarısını da buna bağladığını söyledi. Motive kaynağının annesi olduğunu söyleyen LGS Türkiye birincisi Mehmet Şevki, "LGS'de bütün soruları doğru yaparak 500 puan aldım. Türkiye birincisi oldum. Bu sonucumu kendime ve aileme adıyorum. Ailem bana çok destek oldu, sınava bu şeklide yoğun hazırlandım. Babam kaporta boyacısı, işi çok zorlu bize bakmak için sabahtan akşama kadar çalışıyordu bana kitap parası çıkartıp okumam için destek veriyordu. Babamın bu çalışmasına bakarak heveslendim ve hedef koydum kendime. Babamı gururlandırmak için daha çok çalıştım. Boş zamanımı bırakmadan çalıştım. Şimdi Türkiye birincisiyim, emeklerim boşa çıkmadı elhamdülillah. Annem beni çok destekledi, manevi olarak da her zaman yanımdaydı. Benim motive kaynağım annemdi. Anneme ve babama çok teşekkür ediyorum. Bir hedefim olmalıydı oda Galatasaray Lisesiydi. Kültürel ve sporsal faaliyetleri birde yurt dışı bağlantıları çok güçlü bir lise. Umarım istediğim liseyi kazanırım. Ailemin yüzünü yere değdirmediğim için mutluyum" dedi.

Mehmet Şevki'nin dersleri için çok çalıştığını ifade eden anne Emine Şevki, "Mehmet çok çalıştı, ilkokuldan itibaren çok kitap okudu. Başarısını da bu kitap okumalarına bağlıyorum. Mehmet bizi hiçbir şekilde üzmedi, bizi üzecek hal ve davranışı olmadı. Onunla gurur duyuyoruz. Okulda ve dershanede boş zamanlarını yoğun tempoda çalıştı. Emeğinin karşılığını da aldı. Her anne babanın isteyeceği bir evlat. Oğlumuzla gurur duyuyoruz. Daha nice başarıları olur inşallah" diye konuştu.

Kaportacılık işiyle 3 çocuğuna baktığını söyleyen baba Dalyan Şevki, "Oğlumla çok gurur duyuyorum, bizi gururlandırdı. Beraber çalıştık, çaba sarf ettik. Kaportacılık yapıyorum, zamanı geldiğinde gelip bana yardım ediyordu. 3 çocuk babasıyım, bu işten gelirimle çocuklarımı okutuyorum. Oğlum Mehmet başımızı dik durdurdu. Bizi gururlandırdığı için kendisine teşekkür ediyorum. Türkiye birincisi oldu aile olarak çok sevinçliyiz. Elimizden geldiği kadarıyla tüm imkanlarımla onu okutup yardımcı olacağım. İnşallah güzel yerlere gelecektir" şeklinde konuştu.

Mehmet Şevki'nin başarısının okuldaki öğrencilere de örnek olacağını söyleyen Okul Müdürü Osman Pütrü, "Mehmet Şevki ile 2 yıldır Türkiye birinciliği hedefi koymuştuk. Bizi, ailesini mahcup etmedi. Ailesini ve öğretmen arkadaşlarımızın çabası ile Mehmet Şevki'nin Türkiye birincisi olması bizi sevindirdi. İnşallah istediği liseyi kazanır. Mehmet Şevki'nin başarısı diğer öğrencilere örnek olur diye umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel LGS'de Türkiye Birincisi Olan Cizreli Öğrencinin Hedefi Galatasaray Lisesi - Son Dakika

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