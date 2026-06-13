LGS Sınavına 75 Bin Öğrenci Katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

LGS Sınavına 75 Bin Öğrenci Katıldı

LGS Sınavına 75 Bin Öğrenci Katıldı
13.06.2026 13:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir, Manisa ve Denizli'de 75 bin 700 öğrenci LGS için sınav heyecanı yaşadı. Veliler destek verdi.

İzmir, Manisa ve Denizli'de, Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava 75 bin 700 öğrenci katıldı.

İzmir'de 47 bin 25 öğrencinin girdiği sınav, kent genelinde 6 bin 722 öğretmenin gözetiminde 3 bin 66 salonda yapıldı.

Yakınlarıyla sınavların yapılacağı okullara gelen öğrenciler, kimlikleri ve sınav giriş belgeleri kontrol edilerek salonlara alındı.

Konak ilçesindeki İzmir Gazi Ortaokulu'nda da alkışlar eşliğinde salona alınan öğrencilere okul müdürü Özcan Bakır başarı diledi.

Aileler, okulların çevresinde vakit geçirerek çocuklarının sınavdan çıkmasını bekledi.

Öte yandan, İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, sınava geç kalan bazı öğrencilerin zabıta ekipleri tarafından okullara ulaştırıldığı belirtildi.

Manisa ve Denizli

Manisa'da sınava 17 bin 108 öğrenci katıldı. İl genelinde 83 okulda bulunan 1070 salonda gerçekleştirilen sınavda öğrenciler, yapılan kontrollerin ardından salonlara alındı.

Denizli'de 11 bin 567 öğrenci, 52 okuldaki salonlarda sınav heyecanı yaşadı.

Veliler de çocuklarını yalnız bırakmayarak okul çevrelerinde bekledi.

Kaynak: AA

Milli Eğitim Bakanlığı, Denizli, Zabıta, Manisa, Eğitim, Güncel, İzmir, Yaşam, LGS, Son Dakika

Son Dakika Güncel LGS Sınavına 75 Bin Öğrenci Katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
130 Yıl Sonra Yitik Lale Bulundu 130 Yıl Sonra Yitik Lale Bulundu
e-Devlet’te Kira Sözleşmesi Güncelleme Dönemi Başladı e-Devlet'te Kira Sözleşmesi Güncelleme Dönemi Başladı
“30 yıldır mücadele veriyorum“ diyen Netanyahu: İran nükleer silaha sahip olamayacak "30 yıldır mücadele veriyorum" diyen Netanyahu: İran nükleer silaha sahip olamayacak
Dünya Kupası maskotu sandı, karşısında polisi buldu Dünya Kupası maskotu sandı, karşısında polisi buldu
5 yıllık faili meçhul cinayette düğüm çözüldü 11 şüpheli gözaltında 5 yıllık faili meçhul cinayette düğüm çözüldü! 11 şüpheli gözaltında
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP’nin yüzde 46 oy aldığı kentte gövde gösterisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'nin yüzde 46 oy aldığı kentte gövde gösterisi

13:41
24 yıllık hasret bitiyor İşte Dünya Kupası’ndaki muhtemel 11’imiz
24 yıllık hasret bitiyor! İşte Dünya Kupası'ndaki muhtemel 11'imiz
13:05
Marmaray’da tekmeli yumruklu havada uçuştu: Müdahale eden güvenlik görevlisi de hedef oldu
Marmaray’da tekmeli yumruklu havada uçuştu: Müdahale eden güvenlik görevlisi de hedef oldu
12:54
Ali Mahir Başarır, Kılıçdaroğlu ile özel konuşmasını anlattı: Odasında bana dedi ki...
Ali Mahir Başarır, Kılıçdaroğlu ile özel konuşmasını anlattı: Odasında bana dedi ki...
12:15
8 ay önce eşini toprağa koymuştu, yeniden evlendi
8 ay önce eşini toprağa koymuştu, yeniden evlendi
12:08
Uyuşturucu soruşturmasında Melisa Döngel’in telefonundan çıkanlar şaşırttı: Acil lazım kanka
Uyuşturucu soruşturmasında Melisa Döngel'in telefonundan çıkanlar şaşırttı: Acil lazım kanka
11:50
12. Yargı Paketi’nde memura kötü haber: Artık cezalar ertelenmeyecek
12. Yargı Paketi'nde memura kötü haber: Artık cezalar ertelenmeyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2026 14:03:31. #7.12#
SON DAKİKA: LGS Sınavına 75 Bin Öğrenci Katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.