LGS Sınavına 75 Bin Öğrenci Katıldı

İzmir, Manisa ve Denizli'de, Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava 75 bin 700 öğrenci katıldı.

İzmir'de 47 bin 25 öğrencinin girdiği sınav, kent genelinde 6 bin 722 öğretmenin gözetiminde 3 bin 66 salonda yapıldı.

Yakınlarıyla sınavların yapılacağı okullara gelen öğrenciler, kimlikleri ve sınav giriş belgeleri kontrol edilerek salonlara alındı.

Konak ilçesindeki İzmir Gazi Ortaokulu'nda da alkışlar eşliğinde salona alınan öğrencilere okul müdürü Özcan Bakır başarı diledi.

Aileler, okulların çevresinde vakit geçirerek çocuklarının sınavdan çıkmasını bekledi.

Öte yandan, İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, sınava geç kalan bazı öğrencilerin zabıta ekipleri tarafından okullara ulaştırıldığı belirtildi.

Manisa ve Denizli

Manisa'da sınava 17 bin 108 öğrenci katıldı. İl genelinde 83 okulda bulunan 1070 salonda gerçekleştirilen sınavda öğrenciler, yapılan kontrollerin ardından salonlara alındı.

Denizli'de 11 bin 567 öğrenci, 52 okuldaki salonlarda sınav heyecanı yaşadı.

Veliler de çocuklarını yalnız bırakmayarak okul çevrelerinde bekledi.