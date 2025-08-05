LGS Sonuçlarında Zirveyi Paylaştılar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

LGS Sonuçlarında Zirveyi Paylaştılar

05.08.2025 15:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Erkek Lisesi, Kabataş ve Galatasaray Lisesi, 500 taban puanla LGS'de en yüksek puanı aldı.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın yerleştirme sonuçlarına göre, İstanbul Erkek Lisesi, Kabataş Erkek Lisesi ve Galatasaray Lisesi, kontenjanlarını 500 taban puanla kapatarak sıralamada zirveyi paylaştı.

Milli Eğitim Bakanlığınca 15 Haziran'da uygulanan merkezi sınavın sonuçları 11 Temmuz'da açıklandı. 14-24 Temmuz'da yerleşmek istedikleri liselere tercihlerini yapan öğrenciler, sınavla öğrenci alan okullar için açılan 200 bin 25 kontenjanın 191 bin 159'unu doldurdu, yerleştirme oranı ise yüzde 95,57 olarak gerçekleşti.

Bu yıl, İstanbul Erkek Lisesi 150, Galatasaray Lisesi 100, Kabataş Erkek Lisesi ise İngilizce için 90, Almanca için 60 kontenjanının tamamını 500 tam puan alan lise öğrencileriyle doldurarak, en yüksek puanla öğrenci alan liseler oldu.

En yüksek taban puanla öğrenci alan liseler sıralamasında, 495,35 puanla İstanbul Atatürk Fen Lisesi Almanca bölümü ikinci olurken, Ankara Fen Lisesi 494,50 puanla üçüncü sıraya yerleşti.

İzmir Atatürk Lisesi, İzmir Fen Lisesi, Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi Almanca bölümü, İstanbul Atatürk Fen Lisesi İngilizce bölümü ve Cağaloğlu Anadolu Lisesi ise 493,96 puanla dördüncü sırayı paylaştı.

Beşinci sırada 493,80 puanla Prof. Dr. Aziz Sancar Fen Lisesi, altıncı sırada 489,38 puanla Tofaş Fen Lisesi, yedinci sırada 489,01 puanla Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi İngilizce bölümü ile Pursaklar Fen Lisesi, sekizinci sırada 487,92 puanla Çapa Fen Lisesi, dokuzuncu sırada 487,76 puanla Haydarpaşa Lisesi, onuncu sırada ise 486,22 puanla Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi yer aldı.

Mesleki ve Teknik Anadolu liseleri

Özel program ve proje uygulayan Mesleki ve Teknik Anadolu liseleri arasında, Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Havacılık ve Uzay Teknolojisi alanı 480,24 taban puanla ilk sıraya yerleşti.

İkinci sırada 473,59 puanla Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Siber Güvenlik alanı yer alırken, bunu 470,56 puanla ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik-Elektronik Teknolojisi, 468,10 puanla Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri ve 465,94 puanla ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine ve Tasarım Teknolojisi alanları izledi.

Mesleki ve Teknik Anadolu liselerinde tercih edilen ilk 20 alandan 4'ü Elektrik-Elektronik Teknolojisi, 3'ü Havacılık ve Uzay Teknolojisi, 2'si Bilişim Teknolojileri, 2'si Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri, 2'si Makine ve Tasarım Teknolojisi, 2'si Uçak Bakım, 1'i Yapay Zeka, 1'i Siber Güvenlik, 1'i Yenilenebilir Enerji Teknolojileri, 1'i Ulaştırma Hizmetleri ve 1'i Radyo-Televizyon oldu.

"Okulumuza yerleşen öğrencileri biz kazandık"

Kabataş Erkek Lisesi Okul Müdürü Dr. Muharrem Bayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekonomiden siyasete birçok farklı alanda Türkiye'yi temsil eden mezunlara sahip köklü bir okul olarak, okul başarısının yükselmesinin kendileri için gurur verici olduğunu söyledi.

Hem İngilizce hem de Almanca bölümlerin kontenjanlarını 500 tam puanla kapattıklarını belirten Bayrak, bu başarının, okullarında verilen çok yönlü eğitim sayesinde elde edildiğini, yürütülen olimpiyat çalışmaları, sosyal kulüp çalışmaları, uluslararası programlar ve çeşitli projelerle öğrencileri hayata hazırladıklarını ifade etti.

Bayrak, Kabataş Erkek Lisesine yerleşen öğrencilere başarılar dileyerek, "Biz Kabataş'a yerleşen öğrencilere 'Kabataş'ı kazandı.' gözüyle bakmıyoruz. Kabataş Erkek Lisesine yerleşen öğrencileri biz kazandık. Çünkü onlar ülkemizin geleceği ve medarıiftiharımız. Biz onlara kazanılmış gözüyle bakıyor, YKS'de de çok güzel başarılarla öncelikle ülkemize, arzu ederlerse dünyanın herhangi bir yerine yerleşebilecekleri eğitimi sunmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Lisesi Okul Müdürü Prof. Dr. Mustafa Reşat Dabak ise "Biz hem akademik hem de sosyal alanlarda başarılı, laik Türkiye Cumhuriyeti'ne sahip çıkacak, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür öğrenciler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bu kadar kabiliyetli ve zeki çocukların okulumuzu tercih etmeleri bütün Galatasaraylılar için ayrı bir onur ve gurur." diye konuştu.

Kaynak: AA

İstanbul, Kabataş, Güncel, Eğitim, Yaşam, LGS, LGS, Son Dakika

Son Dakika Güncel LGS Sonuçlarında Zirveyi Paylaştılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü
Bu gol futbolun beşiğinde gündem Fenerbahçe’nin eski yıldızının içler acısı hali Bu gol futbolun beşiğinde gündem! Fenerbahçe'nin eski yıldızının içler acısı hali
Ömer Ziya Belviranlı hayatını kaybetti Ömer Ziya Belviranlı hayatını kaybetti
İnsanlığı utandıracak görüntüler Gazzeli Meryem yavaş yavaş ölüyor İnsanlığı utandıracak görüntüler! Gazzeli Meryem yavaş yavaş ölüyor
Tepkilere daha fazla dayanamadı Fenerbahçe’ye transfer olmak üzere olan Kerem’den bomba hamle Tepkilere daha fazla dayanamadı! Fenerbahçe'ye transfer olmak üzere olan Kerem'den bomba hamle
Kars’ta eşeği arabaya bağlayıp, zorla sürükleyerek götürdüler Kars'ta eşeği arabaya bağlayıp, zorla sürükleyerek götürdüler
Durakta bekleyen adamın infaz edildiği anlar ortaya çıktı Durakta bekleyen adamın infaz edildiği anlar ortaya çıktı
Portekiz’den iki uçak geliyor Fenerbahçe’den bir sürpriz daha Portekiz'den iki uçak geliyor! Fenerbahçe'den bir sürpriz daha
Damadın menemen şovu: Yumurtayı arkadaşının kafasında kırdı Damadın menemen şovu: Yumurtayı arkadaşının kafasında kırdı
Galatasaray’a transfer olan Arda Yılmaz, yaptığı açıklamayla Sarı-kırmızılı taraftarı çıldırttı Galatasaray'a transfer olan Arda Yılmaz, yaptığı açıklamayla Sarı-kırmızılı taraftarı çıldırttı
Arda Güler, Brahim Diaz’ı Fenerbahçe’ye ikna ediyor Arda Güler, Brahim Diaz'ı Fenerbahçe'ye ikna ediyor

15:28
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere görevine iade edildi
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere görevine iade edildi
15:27
Yeni Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu’nun bilinmeyenleri
Yeni Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun bilinmeyenleri
15:02
YAŞ kararları açıklandı Selçuk Bayraktaroğlu yeni genelkurmay başkanı oldu
YAŞ kararları açıklandı! Selçuk Bayraktaroğlu yeni genelkurmay başkanı oldu
14:55
CHP’den komisyon toplantısına damga vuran çağrı
CHP'den komisyon toplantısına damga vuran çağrı
19:50
Chelseali Cucurella, Donald Trump’a öfkesini kustu
Chelseali Cucurella, Donald Trump'a öfkesini kustu
19:38
Davinson Sanchez’in Galatasaray’da kalmak için tek bir şartı var
Davinson Sanchez'in Galatasaray'da kalmak için tek bir şartı var
19:16
Şap hastalığı 2 ilde başladı, hızla yayılıyor Büyük tehlike kapıda
Şap hastalığı 2 ilde başladı, hızla yayılıyor! Büyük tehlike kapıda
19:15
Trump’tan Hindistan’a açık tehdit: Tarifeyi ’önemli ölçüde’ artıracağım
Trump'tan Hindistan'a açık tehdit: Tarifeyi 'önemli ölçüde' artıracağım
19:02
Jennifer Lopez’den İstanbul konseri öncesi alışveriş turu
Jennifer Lopez'den İstanbul konseri öncesi alışveriş turu
18:54
Benfica’ya Nice maçı öncesinde Kerem Aktürkoğlu’ndan kötü haber
Benfica'ya Nice maçı öncesinde Kerem Aktürkoğlu'ndan kötü haber
18:40
Galatasaray’la anlaştı denilmişti, Enzo Millot’un yeni takımı şaşırttı
Galatasaray'la anlaştı denilmişti, Enzo Millot'un yeni takımı şaşırttı
18:30
Şenol Güneş’in yeni adresi belli oluyor Beşiktaş detayı dikkat çekti
Şenol Güneş'in yeni adresi belli oluyor! Beşiktaş detayı dikkat çekti
18:19
Halk plajında şezlong kavgası: Zabıta ile para toplayanlar arasında arbede
Halk plajında şezlong kavgası: Zabıta ile para toplayanlar arasında arbede
18:14
Arda Güler, Brahim Diaz’ı Fenerbahçe’ye ikna ediyor
Arda Güler, Brahim Diaz'ı Fenerbahçe'ye ikna ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2025 15:52:27. #7.13#
SON DAKİKA: LGS Sonuçlarında Zirveyi Paylaştılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.