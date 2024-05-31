LGS ve YDUS Sınavına Ücretsiz Ulaşım İmkanı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

LGS ve YDUS Sınavına Ücretsiz Ulaşım İmkanı

LGS ve YDUS Sınavına Ücretsiz Ulaşım İmkanı

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav ile Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'na (2024-YDUS) girecek öğrenciler ve sınav görevlileri, pazar günü toplu ulaşımı ücretsiz kullanabilecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbulkart entegrasyonuna dahil toplu ulaşım araçlarında geçerli olacak imkandan öğrenci ve sınav görevlileri yararlanabilecek. Sınav belgeleri veya görevli belgelerini gösterenler ücretsiz ulaşımdan faydalanabilecek. Ayrıca İBB Zabıta Daire Başkanlığı, sınav konsantrasyonunu korumak için gürültü şikayetlerine müdahale edecek ve şantiyelerin iş programlarını sınav saatine göre düzenlemeleri sağlanacak. İETT ve Şehir Hatları da ek seferler düzenleyerek öğrencilerin sınav yerlerine rahatça ulaşmalarını sağlayacak.

31.05.2024 13:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav ile Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'na (2024-YDUS) girecek öğrenciler ve sınav görevlileri, pazar günü toplu ulaşımı ücretsiz kullanabilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamaya göre, İstanbulkart entegrasyonuna dahil toplu ulaşım araçlarında geçerli olacak imkandan öğrenci ve sınav görevlileri yararlanabilecek.

Her iki sınav için geçerli ücretsiz toplu ulaşımdan faydalanmak isteyenlerin, sınav belgeleri veya görevli belgelerini göstermeleri yeterli olacak.

Sınavın 2 saat öncesinden başlayan ücretsiz ulaşım imkanı, sınav bitişinin 2 saat sonrasına kadar devam edecek.

Öğrencilerin sınav konsantrasyonunu koruması için de İBB Zabıta Daire Başkanlığı, gürültü şikayetlerine müdahale edecek. Ayrıca dikkati dağıtacak hiçbir çalışmanın yapılmaması ve tüm şantiyelerin iş programlarını sınav saatine göre programlaması konusunda dikkatli olunacak.

Öte yandan, İETT, Avrupa Yakası'nda 23 hatta 28, Anadolu Yakası'nda ise 47 hatta 86 olmak üzere toplam 114 ek sefer planladı.

Şehir Hatları ise normal seferlere ek olarak saat 06.45 Bostancı ve 07.20 Büyükada kalkışlı seferler düzenleyecek.

Kaynak: AA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Zabıta Daire Başkanlığı, İstanbulkart, İETT, LGS, Ulaşım, İstanbul, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel LGS ve YDUS Sınavına Ücretsiz Ulaşım İmkanı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:32 AK Parti’nin kampı da tasarruf tedbirlerinden nasibini aldı Her odayı 2 vekil paylaşacak AK Parti'nin kampı da tasarruf tedbirlerinden nasibini aldı! Her odayı 2 vekil paylaşacak
12:18 Özel, Erdoğan’a emekliler için formül sundu: Ben olsam o parayı onlara verirdim Özel, Erdoğan'a emekliler için formül sundu: Ben olsam o parayı onlara verirdim
11:07 Evler boşaltıldı, silahlı güvenlikler ayrıldı FETÖ çiftliğinden gelen görüntüler, Gülen’in kaçırıldığı iddialarını doğruladı Evler boşaltıldı, silahlı güvenlikler ayrıldı! FETÖ çiftliğinden gelen görüntüler, Gülen'in kaçırıldığı iddialarını doğruladı
10:35 Jose Mourinho, Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı Jose Mourinho, Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
10:01 Bomba iddia Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül’ü geçirecek Bomba iddia! Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül'ü geçirecek
13:59 Bütün dünya onu konuşuyor Jose Mourinho Avrupa basınında Bütün dünya onu konuşuyor! Jose Mourinho Avrupa basınında
13:20 Hatice, menajerinin adını kullanarak uyuşturucu madde almaya çalıştığını söyledi Hatice, menajerinin adını kullanarak uyuşturucu madde almaya çalıştığını söyledi
13:01 TCMB Başkanı Karahan: Kur korumalı mevduattan kademeli çıkış politikamızı sürdürüyoruz TCMB Başkanı Karahan: Kur korumalı mevduattan kademeli çıkış politikamızı sürdürüyoruz
12:25 Jose Mourinho’nun Fenerbahçe ile anlaştığını duyan Aziz Yıldırım’dan ilk sözler Jose Mourinho'nun Fenerbahçe ile anlaştığını duyan Aziz Yıldırım'dan ilk sözler
12:16 Sanki geleceği görmüş Acun’un yıllar önce Mourinho’ya söylediklerine bakın Sanki geleceği görmüş! Acun'un yıllar önce Mourinho'ya söylediklerine bakın
11:55 ’Mutlu son’ ilanına kanıp 220 bin lirasından oldu 'Mutlu son' ilanına kanıp 220 bin lirasından oldu
11:31 Mehmet Şimşek: Vatandaşlarımızın refahını kalıcı olarak artıracağız Mehmet Şimşek: Vatandaşlarımızın refahını kalıcı olarak artıracağız
11:02 Çöküş devam ediyor İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya partisinden istifa etti Çöküş devam ediyor! İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya partisinden istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2024 14:13:25. #1.13#
SON DAKİKA: LGS ve YDUS Sınavına Ücretsiz Ulaşım İmkanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement