LGS ve YDUS Sınavına Ücretsiz Ulaşım İmkanı

Güncel

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav ile Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'na (2024-YDUS) girecek öğrenciler ve sınav görevlileri, pazar günü toplu ulaşımı ücretsiz kullanabilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamaya göre, İstanbulkart entegrasyonuna dahil toplu ulaşım araçlarında geçerli olacak imkandan öğrenci ve sınav görevlileri yararlanabilecek.

Her iki sınav için geçerli ücretsiz toplu ulaşımdan faydalanmak isteyenlerin, sınav belgeleri veya görevli belgelerini göstermeleri yeterli olacak.

Sınavın 2 saat öncesinden başlayan ücretsiz ulaşım imkanı, sınav bitişinin 2 saat sonrasına kadar devam edecek.

Öğrencilerin sınav konsantrasyonunu koruması için de İBB Zabıta Daire Başkanlığı, gürültü şikayetlerine müdahale edecek. Ayrıca dikkati dağıtacak hiçbir çalışmanın yapılmaması ve tüm şantiyelerin iş programlarını sınav saatine göre programlaması konusunda dikkatli olunacak.

Öte yandan, İETT, Avrupa Yakası'nda 23 hatta 28, Anadolu Yakası'nda ise 47 hatta 86 olmak üzere toplam 114 ek sefer planladı.

Şehir Hatları ise normal seferlere ek olarak saat 06.45 Bostancı ve 07.20 Büyükada kalkışlı seferler düzenleyecek.