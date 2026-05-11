LGS ve YKS İçin Etkili Çalışma Tavsiyeleri

LGS ve YKS'ye sayılı günler kala Uğur Okulları Genel Müdür Yardımcısı Adil Kurt, öğrencilerin eksik oldukları konulara odaklanarak planlı ve verimli çalışmalarını önerdi. Kurt, "Deneme sınavlarında eksik olduğunuz konulara odaklanın, düzenli tekrar yapın" dedi.

Liselere Giriş Sistemi (LGS) kapsamında 13 Haziran'da yapılacak merkezi sınav ve 20-21 Haziran'da gerçekleşecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayım başlarken Uğur Okulları Genel Müdür Yardımcısı Adil Kurt, son haftalarda yapılabileceklerle ilgili öğrencilere önerilerde bulundu.

'YANLIŞ VEYA BOŞ BIRAKILAN SORULARIN YENİDEN ELE ALINMASI DAHA VERİMLİ OLACAKTIR'

Öğrencilerin çalışma planlarını gözden geçirmesi gerektiğini belirten Eğitim uzmanı Adil Kurt, bu dönemde her öğrencinin öncelikle kendi hedeflerini netleştirmesinin büyük önem taşıdığını belirterek, bireysel ihtiyaçlara göre bir program hazırlanması gerektiğini ifade etti.

Eksik veya yeterince pekiştirilmemiş konuların tamamlanması gerektiğini kaydeden Kurt, son bir ayın genel tekrar ve konu pekiştirme odaklı geçirilmesini önerdi. Öğrencilerin daha önce zorlandıkları ya da çözemedikleri soruların konularına öncelik vermesi, çözüm için doğru yöntemlerin mutlaka öğrenilmesi gerektiğini söyledi. Yeni kaynaklara yönelmek yerine, daha önce çözülmüş soru bankalarındaki yanlış veya boş bırakılan soruların yeniden ele alınmasının daha verimli olacağını belirten Kurt, "Deneme sınavları analiz edilerek eksik konular tespit edilmeli ve çalışmalar bu alanlara yoğunlaştırılmalı" dedi.

'ÇALIŞMALAR SINAVDAKİ ZAMAN YÖNETİMİNE UYGUN ŞEKİLDE PLANLANMALI'

Çalışma sürecinde zamanın doğru yönetiminin önemine de dikkat çeken Kurt, öğrencinin okuluna düzenli devam etmesinin sürecin temel yapı taşlarından biri olduğunu vurguladı. Adil Kurt, okul sonrası yapılan çalışmalarda süre kadar verimliliğin de önemli olduğunu, çalışmaların sınavdaki zaman yönetimine uygun şekilde planlanması gerektiğini kaydetti. Kurt "Örneğin TYT Matematikte 40 soruya 80 dakika, TYT Türkçede ise 40 soruya 40 dakika ayrılması öngörülüyorsa, çalışmaların da benzer sürelerle yapılması sınav performansını olumlu etkileyecektir" diye konuştu.

'NETLERİN YÜKSEK OLDUĞU DERSLER BOL SORU ÇÖZÜLEREK PEKİŞTİRİLMELİ'

Düşük netlerin konu eksikliğinin önemli bir göstergesi olduğuna dikkat çeken Kurt, bu durumda ilgili konuların detaylı şekilde çalışılması gerektiğini belirtti. Kurt, "Netlerin yüksek olduğu derslerde ise bol soru çözümüyle mevcut seviyenin korunup pekiştirilmesi gerektir" dedi. Ayrıca düzenli çalışma alışkanlığının sınav sürecinin sonuna kadar sürdürülmesinin büyük önem taşıdığını söyleyen Kurt, öğrencilerin öğrenme sürecini sınavdan birkaç gün önce tamamlamasının dinlenmeye odaklanmalarına imkan sağlayacağını sözlerine ekledi.