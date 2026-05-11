LGS ve YKS İçin Etkili Çalışma Tavsiyeleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

LGS ve YKS İçin Etkili Çalışma Tavsiyeleri

LGS ve YKS İçin Etkili Çalışma Tavsiyeleri
11.05.2026 11:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adil Kurt, son haftalarda öğrencilerin eksik konulara odaklanarak planlı çalışmalarını önerdi.

LGS ve YKS'ye sayılı günler kala Uğur Okulları Genel Müdür Yardımcısı Adil Kurt, öğrencilerin eksik oldukları konulara odaklanarak planlı ve verimli çalışmalarını önerdi. Kurt, "Deneme sınavlarında eksik olduğunuz konulara odaklanın, düzenli tekrar yapın" dedi.

Liselere Giriş Sistemi (LGS) kapsamında 13 Haziran'da yapılacak merkezi sınav ve 20-21 Haziran'da gerçekleşecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayım başlarken Uğur Okulları Genel Müdür Yardımcısı Adil Kurt, son haftalarda yapılabileceklerle ilgili öğrencilere önerilerde bulundu.

'YANLIŞ VEYA BOŞ BIRAKILAN SORULARIN YENİDEN ELE ALINMASI DAHA VERİMLİ OLACAKTIR'

Öğrencilerin çalışma planlarını gözden geçirmesi gerektiğini belirten Eğitim uzmanı Adil Kurt, bu dönemde her öğrencinin öncelikle kendi hedeflerini netleştirmesinin büyük önem taşıdığını belirterek, bireysel ihtiyaçlara göre bir program hazırlanması gerektiğini ifade etti.

Eksik veya yeterince pekiştirilmemiş konuların tamamlanması gerektiğini kaydeden Kurt, son bir ayın genel tekrar ve konu pekiştirme odaklı geçirilmesini önerdi. Öğrencilerin daha önce zorlandıkları ya da çözemedikleri soruların konularına öncelik vermesi, çözüm için doğru yöntemlerin mutlaka öğrenilmesi gerektiğini söyledi. Yeni kaynaklara yönelmek yerine, daha önce çözülmüş soru bankalarındaki yanlış veya boş bırakılan soruların yeniden ele alınmasının daha verimli olacağını belirten Kurt, "Deneme sınavları analiz edilerek eksik konular tespit edilmeli ve çalışmalar bu alanlara yoğunlaştırılmalı" dedi.

'ÇALIŞMALAR SINAVDAKİ ZAMAN YÖNETİMİNE UYGUN ŞEKİLDE PLANLANMALI'

Çalışma sürecinde zamanın doğru yönetiminin önemine de dikkat çeken Kurt, öğrencinin okuluna düzenli devam etmesinin sürecin temel yapı taşlarından biri olduğunu vurguladı. Adil Kurt, okul sonrası yapılan çalışmalarda süre kadar verimliliğin de önemli olduğunu, çalışmaların sınavdaki zaman yönetimine uygun şekilde planlanması gerektiğini kaydetti. Kurt "Örneğin TYT Matematikte 40 soruya 80 dakika, TYT Türkçede ise 40 soruya 40 dakika ayrılması öngörülüyorsa, çalışmaların da benzer sürelerle yapılması sınav performansını olumlu etkileyecektir" diye konuştu.

'NETLERİN YÜKSEK OLDUĞU DERSLER BOL SORU ÇÖZÜLEREK PEKİŞTİRİLMELİ'

Düşük netlerin konu eksikliğinin önemli bir göstergesi olduğuna dikkat çeken Kurt, bu durumda ilgili konuların detaylı şekilde çalışılması gerektiğini belirtti. Kurt, "Netlerin yüksek olduğu derslerde ise bol soru çözümüyle mevcut seviyenin korunup pekiştirilmesi gerektir" dedi. Ayrıca düzenli çalışma alışkanlığının sınav sürecinin sonuna kadar sürdürülmesinin büyük önem taşıdığını söyleyen Kurt, öğrencilerin öğrenme sürecini sınavdan birkaç gün önce tamamlamasının dinlenmeye odaklanmalarına imkan sağlayacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel LGS ve YKS İçin Etkili Çalışma Tavsiyeleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şanlıurfa’da otomobil sulama kanalına devrildi: 2 kadını vatandaşlar kurtardı Şanlıurfa'da otomobil sulama kanalına devrildi: 2 kadını vatandaşlar kurtardı
En acı Anneler Günü... Oğlunun mezarı başındaki sözleri yürek dağladı En acı Anneler Günü... Oğlunun mezarı başındaki sözleri yürek dağladı
Cezaevinden çıktığı gibi eşini rehin aldı Cezaevinden çıktığı gibi eşini rehin aldı
Marmaris Belediyesi’nde boş havuz görüntülerinin ardından yeni skandal Marmaris Belediyesi'nde boş havuz görüntülerinin ardından yeni skandal
Kadınlar Süper Lig şampiyonu Fenerbahçe arsaVev Kadınlar Süper Lig şampiyonu Fenerbahçe arsaVev!
Üvey Baba’nın Gaddar Halil’i Şemsi İnkaya’nın son hali şaşırttı Üvey Baba'nın Gaddar Halil'i Şemsi İnkaya'nın son hali şaşırttı
Tamer Karadağlı’ya şok Aspendos Antik Tiyatrosu’nda yuhalandı Tamer Karadağlı'ya şok! Aspendos Antik Tiyatrosu'nda yuhalandı
Çok sinirlendi Sergen Yalçın’ı çıldırtan soru Çok sinirlendi! Sergen Yalçın'ı çıldırtan soru
Galatasaray’ın şampiyonluğu dünya basınında Galatasaray'ın şampiyonluğu dünya basınında

12:34
Dünyaca ünlü şarkıcının Lamine Yamal’a attığı bakışlar maçın bile önüne geçti
Dünyaca ünlü şarkıcının Lamine Yamal’a attığı bakışlar maçın bile önüne geçti
12:19
Muhittin Böcek’in itirafçı ifadesi ortaya çıktı: Oğlumun 1 milyon euro beyanı doğru
Muhittin Böcek'in itirafçı ifadesi ortaya çıktı: Oğlumun 1 milyon euro beyanı doğru
11:49
Saadet Partisi’nin mutlak butlan davasına mahkemeden ret
Saadet Partisi'nin mutlak butlan davasına mahkemeden ret
11:45
Hantavirüs alarmı Üç Türk vatandaşı, İstanbul’daki evlerinde karantinaya alındı
Hantavirüs alarmı! Üç Türk vatandaşı, İstanbul'daki evlerinde karantinaya alındı
11:44
Ne olduysa o gece oldu Galatasaray’ın kaderini değiştiren yemek
Ne olduysa o gece oldu! Galatasaray'ın kaderini değiştiren yemek
11:31
İran geri adım atmıyor: ABD’ye sunduğumuz son teklif makul ve cömertti
İran geri adım atmıyor: ABD'ye sunduğumuz son teklif makul ve cömertti
11:12
“Görsem tanımam“ dediği Gökhan Böcek’ten Veli Ağbaba’yı zora sokacak sözler
"Görsem tanımam" dediği Gökhan Böcek'ten Veli Ağbaba'yı zora sokacak sözler
11:00
Erdoğan talimatı verdi, 3 milyondan fazla kişiye para cezası geliyor
Erdoğan talimatı verdi, 3 milyondan fazla kişiye para cezası geliyor
10:23
Hayvan pazarında silahlı kavga 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı
Hayvan pazarında silahlı kavga! 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı
09:09
Terörsüz Türkiye sürecini yürütecek mekanizmanın adı belli oldu
Terörsüz Türkiye sürecini yürütecek mekanizmanın adı belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2026 12:38:07. #7.12#
SON DAKİKA: LGS ve YKS İçin Etkili Çalışma Tavsiyeleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.