Li Qiang, Wuzhen Zirvesi'nde internetin insan odaklı olmasını istedi - Son Dakika
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Li Qiang, Wuzhen Zirvesi'nde internetin insan odaklı olmasını istedi

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Li Qiang, Wuzhen Zirvesi\'nde internetin insan odaklı olmasını istedi
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Çin Başbakanı Li Qiang, 2026 Wuzhen Zirvesi'nin açılışında yapay zeka hızla gelişirken internetin insan odaklı olması çağrısında bulundu. Li, teknolojinin insanları bağımlı hale getirmek yerine insanların yeteneklerini geliştirmesi ve refahını yükseltmesi gerektiğini söyledi.

WUZHEN, 4 Kasım (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, yapay zeka teknolojisindeki hızlı gelişmelere dikkat çekerek internetin gelişiminde daha insan odaklı bir yaklaşım benimsenmesi çağrısında bulundu.

Li, salı günü Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Wuzhen kentinde düzenlenen 2026 Dünya İnternet Konferansı Wuzhen Zirvesi'nin açılış töreninde konuşma yaptı.

Dünya İnternet Konferansı'nın 13 yıldır aralıksız düzenlendiğini hatırlatan Li, teknolojideki hızlı gelişmelere rağmen internetin insanlığa nasıl daha iyi hizmet edebileceği sorusunun herkes için önemini koruyan temel bir konu olduğunu söyledi.

Li, yapay zeka ve diğer teknolojilerle giderek daha fazla entegre olan internetin akıllı bir dönüşüm geçirdiğini ve sistemsel düzeyde büyük bir sıçrama kaydettiğini belirtti.

Günümüz dünyasında internetin gelişiminde insan odaklı yaklaşıma daha fazla önem verilmesi çağrısında bulunan Li, nihai amacın insanların her yönden gelişimini desteklemek olması gerektiğini vurguladı. Li, internet teknolojilerinin insanları teknolojiye bağımlı hale getirmek veya insanlar arasındaki gelişmişlik farklarını derinleştirmek yerine, insanların yeteneklerini geliştirmesi, seçeneklerini artırması, insanın değerini ön plana çıkarması ve refahını yükseltmesi gerektiğini söyledi.

Siber uzayda ortak geleceğe sahip topluluk inşa etmek üzere ortak çaba gösterilmesi çağrısında da bulunan Li, Çin'in dışa açıklık yoluyla inovasyonu teşvik etmeyi, teknoloji transferini ve bilgi paylaşımını desteklemeyi sürdüreceğini belirtti. Li, açık, kapsayıcı ve dinamik bir dijital inovasyon ekosistemi oluşturmak için diğer ülkelerle birlikte çalışacaklarını ifade etti.

Dijital güvenlik konusunda ise diğer ülkelerin meşru siber güvenlik endişelerine saygı göstereceklerini ve güvenlik sorunlarını ele almak üzere onlarla birlikte çalışacaklarını belirten Li, bir "dijital demir perde" oluşturulmasına ise karşı olduklarını vurguladı.

Li ayrıca, Küresel Kalkınma İnisiyatifi'ni aktif şekilde hayata geçireceklerini ve Küresel Güney ülkelerinin dijital altyapılarını geliştirmelerine ve dijital teknoloji alanındaki kapasitelerini artırmalarına destek olacaklarını da söyledi.

Açılış törenine hükümet yetkilileri, Birleşmiş Milletler gibi uluslararası kuruluşların ve küresel internet şirketlerinin temsilcilerinin yanı sıra uzmanlar ve akademisyenler dahil olmak üzere yaklaşık 1.800 kişi katıldı.

Li, açılışın ardından İnternetin Işığı Fuarı'nı ve Wuzhen Dünya İnternet Bilim ve Teknoloji Müzesi'ni ziyaret etti.

Kaynak: Xinhua
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