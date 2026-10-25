Li Xi, 8. disiplin denetim turunda 32 kurum için somut tedbir çağrısı yaptı

BEİJİNG, 25 Ekim (Xinhua) -- Çin'in yolsuzlukla mücadeleden sorumlu en üst düzey yetkilisi Li Xi, disiplin denetim çalışmalarının niteliğini artırmak için daha yüksek standartlar ve daha somut tedbirler uygulanması çağrısında bulundu.

Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi üyesi ve Merkez Disiplin Denetim Komisyonu Sekreteri Li Xi, ulusal disiplin denetim çalışmalarının ele alındığı ve ÇKP 20. Merkezi Komitesi'nin 8. disiplin denetim turunun başlatıldığı toplantıda değerlendirmelerde bulundu.

Toplantıda, Eğitim Bakanlığı'nın yanı sıra Beijing Üniversitesi ve Tsinghua Üniversitesi gibi önde gelen üniversiteleri kapsayan denetim listesindeki 32 kurum açıklandı.

Denetimlerin yükseköğretim sektöründe yüksek kaliteli gelişimi güvence altına almayı hedeflediğini belirten Li, süreçte ÇKP Merkezi Komitesi'nin bu alandaki karar ve düzenlemelerinin uygulanmasına odaklanılması gerektiğini söyledi.

Li ayrıca, denetim sonuçlarına ilişkin geri bildirim mekanizmalarının güçlendirilmesini ve tespit edilen eksikliklerin giderilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla iyileştirilmesini istedi.