Libya Kadın İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı: İsrail Filistinli Kadınların Onurunu Hedef Alıyor

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Libya'nın Kadın İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Huriye et-Tormal, İsrail'in ihlal ve saldırılarıyla Filistinli kadınların onurunu hedef aldığını söyledi.

Libya Kadın İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Bakan Tormal, Birleşmiş Milletlerde (BM) "Savaş Zamanlarında Kadın ve Kız Çocuklarının Korunması İçin Uluslararası Yasal Mekanizmalar Nasıl Etkinleştirilir" başlıklı diyalog oturumunu yönetti.

Tormal, oturumda yaptığı konuşmada Filistin meselesinin önemine dikkati çekerek, "İsrail, ihlal ve saldırılarıyla hala Filistinli kadınların özgürlük ve onurunu hedefi alıyor." ifadelerini kullandı.

Savaş ve çatışmalar sırasında kadın haklarının korunmasının önemini vurgulayan Tormal, kadın haklarının güvence altına alınması için "sürekli ve ortak çaba sarf edilmesi" gerektiğini dile getirdi.

Tormal ayrıca, kadınların korumasının Libya hükümetinin ülkede adalet ve barışı sağlama konusundaki önceliklerinden biri olduğunu kaydetti.

Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonunun 68. oturumu çerçevesinde düzenlenen "diyalog" oturumuna çok sayıda kadın bakan, Arap parlamentolarının temsilcileri, Filistin, Lübnan, Fas, Cezayir ve Ürdün dahil olmak üzere çeşitli Arap ülkelerinin kadın temsilcileri, Arap Birliği temsilcisi ve çok sayıda diplomatik temsilcinin katıldığı aktarıldı.

Gazze'deki hükümetin basın ofisinden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yapılan açıklamada, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten 8 Mart 2024'e kadar 8 bin 900 Filistinli kadını öldürdüğü duyurulmuştu.