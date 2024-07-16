Libya ve Malta, yasa dışı göçle mücadele konusunda mutabakat zaptı imzaladı - Son Dakika
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Libya ve Malta, yasa dışı göçle mücadele konusunda mutabakat zaptı imzaladı

Libya Ulusal Birlik Hükümeti ve Malta hükümeti arasında yasa dışı göçle mücadele konusunda mutabakat zaptı imzalandı. İki ülke arasında daha önce mevcut olan mutabakat zaptı yenilendi ve göçle mücadele alanındaki işbirliği genişletildi. Görüşmede ayrıca mahkum değişimi, terörle mücadele, enerji ve yatırım konuları da ele alındı. Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, geçiş ülkelerinin göçmenlerin kalıcı olarak yerleştiği ülkeler olmaması gerektiğini vurguladı. Malta Başbakanı Robert Abela ise Libya ile ikili anlaşmaları etkinleştirerek ticaret, enerji ve ulaştırma alanlarında işbirliğini artırmak istediklerini belirtti.

16.07.2024 19:45
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Libya Ulusal Birlik Hükümeti ve Malta hükümeti arasında yasa dışı göçle mücadele konusunda mutabakat zaptı imzalandı.

Libya'da yarın düzenlenecek Trans- Akdeniz Göç Forumu'na katılmak üzere başkent Trablus'a gelen Malta Başbakanı Robert Abela, Başbakan Abdulhamid Dibeybe ile görüştü.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti'nden yapılan açıklamaya göre, Dibeybe ve Abela görüşmesine iki ülkeden çok sayıda bakan ve yetkili de katıldı.

Görüşmede, yasa dışı göçle mücadelede işbirliği, iki ülke arasında mahkum değişimi, terörle mücadelede işbirliğinin yanı sıra enerji ve yatırım konuları ele alındı.

İki ülke arasında yasa dışı göçle mücadele konusunda daha önce mevcut olan mutabakat zaptı yenilendi.

"Geçiş ülkeleri göçmenlerin kalıcı olarak yerleştiği ülkeler olmamalıdır"

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Dibeybe, Ulusal Birlik Hükümeti ile Malta hükümeti arasında göçle mücadele alanındaki mutabakat zaptını genişletmekten memnuniyet duyduğunu söyledi.

Dibeybe, düzensiz göçle mücadele alanında iki ülke arasında son iki yılda sağlanan koordinasyon seviyesinden memnuniyetini ifade etti.

Sahel ülkelerinin artık sadece düzensiz göçte geçiş ülkesi olmaktan çıktığını, güvenlik ve ahlaki bir sorumlulukla karşı karşıya olduklarını, Afrika vatandaşlarına iyi bir yaşam sağlamak için erken çözüm üretmek gerektiğini vurgulayan Dibeybe, şunları kaydetti:

"Göçü durdurmak için kuzey ve güney arasında işbirliği istiyoruz ve geçiş ülkeleri göçmenlerin kalıcı olarak yerleştiği ülkeler olmamalıdır."

Libya aslında düzensiz göçün kurbanı

Malta Başbakanı Abela da Libya ile ticaret, enerji, ulaştırma alanlarında ikili anlaşmaları her iki ülkeye de hizmet edecek şekilde etkinleştirmek istediklerini belirtti.

Trans-Akdeniz Göç Forumu'nda göçmenlik dosyasının nasıl yönetileceğinin tartışılacağını aktaran Abela, "Libya aslında düzensiz göçün kurbanı. Göç meselesinde Avrupa Birliği'nde Libya'nın destekleyici sesi olacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Libya ve Malta, yasa dışı göçle mücadele konusunda mutabakat zaptı imzaladı - Son Dakika

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