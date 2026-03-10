Lina Saka, STEM Olimpiyatları'nda Dünya Birincisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Lina Saka, STEM Olimpiyatları'nda Dünya Birincisi

Lina Saka, STEM Olimpiyatları\'nda Dünya Birincisi
10.03.2026 10:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonlu Lina Saka, STEM Olimpiyatları'nda 100 tam puanla dünya birincisi oldu ve Roma'ya davet edildi.

TRABZON'da katıldığı Amerikan Matematik Olimpiyatları'nda Türkiye birincisi olan 4'üncü sınıf öğrencisi Lina Saka (10), bu kez 153 ülkenin katıldığı STEM Olimpiyatları'nın matematik kategorisinde 100 tam puanla dünya birincisi oldu. Şampiyon Lina, İtalya'daki finalde Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı. Lina Saka, "STEM Matematik Olimpiyatları'na katıldım ve 100 tam puan alarak tüm kategoriler arasından dünya birincisi olan tek Türk oldum" derken annesi Ayça Karadeniz Saka, "Tüm sınıf kategorileri arasında dünya birincisi olan tek Türk Lina oldu. Ülkemizi temsil etme hakkı kazandı ve Roma'ya davet aldı. Mutlu ve heyecanlıyız" diye konuştu.

Trabzon'un Yomra ilçesinde yaşayan Mehmet Salih ve Ayça Saka çiftinin kızları Lina, ilkokula başlamadan önceki gibi matematik merakıyla katıldığı çeşitli sınavlarda dereceler elde ediyor. Geçen yıl kasım ayında ABD'deki Güney Illinois Üniversitesi (SIU) ve Singapur Uluslararası Matematik Yarışmaları Merkezi (SIMCC) tarafından ortaklaşa düzenlenen Amerikan Matematik Olimpiyatı'na katılan Lina Saka, 40 ülkeden binlerce öğrencinin yer aldığı organizasyonda tam puan alarak kendi seviyesinde Türkiye 1'incisi ve dünya 310'uncusu olmuş, Singapur'a gitmeye hak kazanmıştı. Öğrenci, bu yıl ayrıca FISO Olimpiyatları'na katılarak gümüş madalya kazandı ve Dubai'de düzenlenecek organizasyona davet edildi. Son olarak 153 ülkenin katıldığı STEM Olimpiyatları'na giren Saka, uluslararası yarışmanın matematik kategorisinde tüm soruları doğru yanıtlayıp 100 tam puan alarak altın madalyanın sahibi oldu. Tüm sınıf kategorileri arasında dünya birincisi olan tek Türk öğrenci ünvanını elde eden Lina, temmuzda İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenecek olan final yarışmasında Türkiye'yi temsil edecek.

'GURURLU HİSSETTİM'

Türkiye birinciliğinin ardından kazandığı dünya birinciliğinin gurur verici olduğunu kaydeden Lina Saka, "Amerikan Matematik Olimpiyatları'nı kazandığımda çok mutlu olmuş, gururlu hissetmiştim. Onun üzerine dünya birinciliğini de kazanınca yine çok gururlu hissettim. Singapur'a gitmeye hak kazandığımda yapabileceğime daha çok inandım. Daha istekli çalışmaya başladım. Sınava katıldım ve başarabildiğim için çok mutlu hissediyorum. Normal bir sınav gibi düşünerek girdim ve çıktığımda da güzel geçtiğinin farkındaydım. 60 dakikada 25 soru çözdüm. Şu ana kadar 3 sınava katıldım. İlki Amerikan Matematik Olimpiyatları'ydı. Altın madalya alarak Singapur'a gitmeye hak kazandım. İkincisi FISO Olimpiyatları'ydı, gümüş madalya kazanarak Dubai'ye gitmeye hak kazandım. Son olarak STEM Matematik Olimpiyatları'na katıldım ve 100 tam puan alarak tüm kategoriler arasından dünya birincisi olan tek Türk oldum" dedi.

'BAYRAĞIMIZI DALGALANDIRMASINI İSTİYORUZ'

Lina'nın annesi Ayça Karadeniz Saka, kızının hayallerini gerçekleştirmek için destek beklediğini ifade ederek, "Singapur başarısının ardından bizim hayatımız bayağı bir değişti. Çok arayıp soranlar oldu ve tebrikler aldık. Lina'nın inancı ve bizim de ona olan inancımız kat kat arttı. Bu inançla birlikte Lina FISO Olimpiyatları'na girdi ve gümüş madalya kazanarak Dubai'ye davet aldı. Sonrasında STEM Olimpiyatları'na girdi. Büyük bir organizasyonla, 153 ülke arasında düzenlendi. Lina 100 tam puanla dünya birincisi oldu. Tüm sınıf kategorileri arasında dünya birincisi olan tek Türk Lina oldu. Ayrıca da mutluyuz. Ülkemizi temsil etme hakkı kazandı ve Roma'ya davet aldı. Ailesi olarak mutlu ve heyecanlıyız. Finallerde ülkemizi orada temsil etmesi için de istekli ve sabırsızız. Bunların hepsi maalesef maliyetli oluyor. Bizim kaldıramayacağımız rakamlar boyutuna geldi. Singapur için söz verdik. Karşımıza çıkan rakamlar uçuk. Konaklama, uçak bileti, oradaki 5 günlük bir süreci düşününce maliyeti fazla oluyor. Her ikisi de temmuzda olacak. Haziran sonu da Dubai'ye davet aldı. Üçü de aynı tarihlere denk gelince zorlanıyoruz. Götürüp götüremeyeceğimiz de meçhul. Lina bunu kazandı ve orada olup bayrağımızı dalgalandırmasını istiyoruz. Hepsine götüremeyecek, seçim yapmak zorunda kalacak gibi duruyoruz. Lina gibi başarılı olan çocuklar da var. Hepsi için destek bekliyoruz. Eğitime ve bilime gönül vermiş insanlardan destek bekliyoruz" diye konuştu.

'BU BAŞARIYI ELİMİZDEKİ İMKANLARLA DESTEKLEYECEĞİZ'

Kızının başarısıyla mutlu olduğunu ifade eden Mehmet Salih Saka ise "Lina, zeki bir çocuk, verilen tüm bilgileri alabiliyor. Başarılı ve bu başarı bizi de çok mutlu ediyor. Düzenli ve istikrarlı çalışıyor. Gerektiği zaman oyun da oynuyor. Çok kitap okur, neredeyse kitap yetiştiremiyoruz. Başarılarının karşılığını gerçekten aldı ve bu başarının farkında. Başarılarının devamını diliyorum. Bir baba için kız çocuğunun başarısı çok farklı oluyor. Bu başarıyı elimizdeki imkanlarla olabildiğince destekleyeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Güncel, Dünya, Roma, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lina Saka, STEM Olimpiyatları'nda Dünya Birincisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmeler yeni koridor önerilerini gündeme getirdi Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler yeni koridor önerilerini gündeme getirdi
Trump’ın şeytani planına DEM Parti karşı çıktı: Kürtler hiçbir gücün silahlı gücü değil Trump'ın şeytani planına DEM Parti karşı çıktı: Kürtler hiçbir gücün silahlı gücü değil
Yeni lideri kutlarken füzelerin hedefi oldular Yeni lideri kutlarken füzelerin hedefi oldular
Yazılan cezanın miktarını görünce soluğu binanın tepesinde aldı Yazılan cezanın miktarını görünce soluğu binanın tepesinde aldı
Mourinho derbide fena kızardı İşte onu delirten kelime Mourinho derbide fena kızardı! İşte onu delirten kelime
İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma yeniden başladı İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma yeniden başladı
7-0 kazanıp ’’Espana’’ bestesiyle coştular 7-0 kazanıp ''Espana'' bestesiyle coştular
Kardeşine söyleneni duyunca okulu basıp 2 öğrenciyi darp etti Kardeşine söyleneni duyunca okulu basıp 2 öğrenciyi darp etti
Saudi Aramco iki petrol sahasında üretimi azaltıyor Saudi Aramco iki petrol sahasında üretimi azaltıyor

11:03
Herkes ekran başına Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor
Herkes ekran başına! Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor
10:48
Bahçeli’nin Kürtlerle ilgili sözleri parti grubunda ayakta alkışlandı
Bahçeli'nin Kürtlerle ilgili sözleri parti grubunda ayakta alkışlandı
10:41
Bayram öncesi havalara uçacaklar Fenerbahçe’den çalışanlarına dev promosyon
Bayram öncesi havalara uçacaklar! Fenerbahçe'den çalışanlarına dev promosyon
10:35
Azerbaycan’dan İsrail’i çıldırtacak hamle
Azerbaycan'dan İsrail'i çıldırtacak hamle
10:34
İsrail ordusu, Hizbullah’a karşı uzun süreli bir askeri harekata hazırlanıyor
İsrail ordusu, Hizbullah'a karşı uzun süreli bir askeri harekata hazırlanıyor
10:28
İBB davasının ikinci celsesi de gergin başladı Avukatlardan yumruklu protesto
İBB davasının ikinci celsesi de gergin başladı! Avukatlardan yumruklu protesto
10:07
MSB: Malatya’ya Patriot hava savunma sistemi konuşlandırıldı
MSB: Malatya'ya Patriot hava savunma sistemi konuşlandırıldı
09:59
Kim’i küplere bindiren adım: Korkunç sonuçlar doğuracak
Kim'i küplere bindiren adım: Korkunç sonuçlar doğuracak
09:45
Pompa çıldırdı Akaryakıta 24 saat geçmeden yeni zam
Pompa çıldırdı! Akaryakıta 24 saat geçmeden yeni zam
08:59
ABD övündü, Arakçi teşekkür edip füze tehdidi yağdırdı
ABD övündü, Arakçi teşekkür edip füze tehdidi yağdırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2026 11:26:54. #7.13#
SON DAKİKA: Lina Saka, STEM Olimpiyatları'nda Dünya Birincisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.