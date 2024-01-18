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Lincoln Henrique: Fenerbahçe'yi izleyerek büyümedik ama Fenerbahçe aşkını sonradan öğrendik - Son Dakika
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Lincoln Henrique: Fenerbahçe'yi izleyerek büyümedik ama Fenerbahçe aşkını sonradan öğrendik

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Lincoln Henrique, Türkiye Kupası'nda attığı golün ardından açıklamalarda bulundu. Lincoln, Fenerbahçe'ye olan aşklarını ve teknik direktör İsmail Kartal ile çalışmanın ayrıcalığını dile getirdi.

18.01.2024 - 00:36,  Güncelleme: 00:38
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"Hocamız için iyi anlamda bir baş ağrısı"

" Fenerbahçe'yi izleyerek büyümedik ama Fenerbahçe aşkını sonradan öğrendik"

"Bu tarz hocalarla çalışmak bir ayrıcalıktır"

Mustafa AKIN/ İSTANBUL, (DHA)- Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Lincoln Henrique, "Bizim kalecilerimiz bu tuzağa düşmüyorlar. Maçta da fırsat geldi ve en iyi şekilde değerlendirdim. Benim çok çalıştığım bir şey. Bugün de golle sonuçlandı. Fırsat geldi en iyi şekilde değerlendirdim. Galip geldiğimiz için mutluyum" dedi.

Türkiye Kupası 5'inci Turu'nda Fenerbahçe sahasında Adanaspor'u 6-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli ekibin Brezilyalı oyuncusu Lincoln Henrique, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Sakatlığı nedeniyle yaklaşık 10 aydır formasından uzak kalan Lincoln, "Benim için çok önemli bir gündü. Uzun süredir bu anı bekliyordum. Bu harika taraftarın önünde oynamayı dört gözle bekliyordum. Evimizde oynamamız, bu galibiyeti almamız bizim için önemliydi. Bu duyguyu özlemiştim. Şükürler olsun ki iyi bir geri dönüş yaptım. En önemlisi maçı kazanmaktı" diye konuştu.

"FIRSAT GELDİ EN İYİ ŞEKİLDE DEĞERLENDİRDİM"

Adanaspor ağlarına gönderdiği şık golle ilgili de konuşan Brezilyalı futbolcu, antrenmanlarda bu pozisyonlara çok çalıştığını söyledi. Lincoln, "Bu tür golleri idmanlarda çok çalışıyorum. Bir ara çok atıyordum. Bizim kalecilerimiz bu tuzağa düşmüyorlar. Maçta da fırsat geldi ve en iyi şekilde değerlendirdim. Benim çok çalıştığım bir şey. Bugün de golle sonuçlandı. Fırsat geldi en iyi şekilde değerlendirdim. Galip geldiğimiz için mutluyum. Şükürler olsun ki tur atladık. Gol atmış olmam, asist yapmam tabi ki benim için güzel. Önümüzdeki lig maçına odaklanacağız" ifadelerini kullandı.

"HOCAMIZ İÇİN İYİ ANLAMDA BİR BAŞ AĞRISI"

Fenerbahçe forması giyen oyuncuların mevkilerinin en iyi oyuncuları olduğunu bunun da teknik direktör İsmail Kartal'ın iyi anlamda başını ağrıtabileceğini söyleyen Lincoln, "Transfer sezonu başlayınca bu tür haberler her zaman yapılır. İşime odaklanmaya çalışıyorum. Fenerbahçe'ye yardım etmek istiyorum. Sakatlık süresince de bugünü bekledim. Takıma yardım etmek istiyordum. Bugün de bunu gösterdiğimi düşünüyorum. Oyuncular arası rekabet takım için iyidir. Büyük bir kulüpte oynuyoruz. Burada oynayan oyuncular mevkisinin en iyi oyuncuları. Burada formayı almak bize bağlı. Karar tabi ki hocamızın. Hocamız için iyi anlamda bir baş ağrısı olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"FENERBAHÇE'Yİ İZLEYEREK BÜYÜMEDİK AMA FENERBAHÇE AŞKINI SONRADAN ÖĞRENDİK"

Ailesinin Fenerbahçe'ye aşık olduğunu dile getiren Lincoln Henrique, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Benim ailem Fenerbahçe'ye aşık. Her zaman benim formamı giyiyorlar. Bizler burada doğmadık, Fenerbahçe'yi izleyerek büyümedik ama Fenerbahçe aşkını sonradan öğrendik. Bu kulübe aşık olduk. Bunu en iyi şekilde hissettiğimi söyleyebilirim. Fenerbahçe'yi ve İstanbul'u çok seviyoruz. Burada çok mutluyuz. Zor zamanlarda Tanrı'dan sonra en çok yanımda olan ailemdi onlara minnettarım."

"BU TARZ HOCALARLA ÇALIŞMAK BİR AYRICALIKTIR"

Teknik direktör İsmail Kartal ile ilgili düşüncelerini de paylaşan Brezilyalı futbolcu sözlerini şöyle noktaladı:

"İyi bir teknik adam. Yaptıkları bunu gösteriyor. Kendisi de geçmişte burada futbol oynadı. Futbolcuları çok iyi biliyor. Futbolcuların kafasından neler geçtiğini çok iyi biliyor. O da bu yollardan geçti. Bu tarz hocalarla çalışmak bir ayrıcalıktır. Böyle teknik direktörlerle çalışmak her zaman kolaydır. Potansiyelime güvendiğini, çok kaliteli olduğumu, kendimi göstermem gerektiğini söyledi. Bu formayı giymek için çok çalışıyorum. Elimden geleni yapacağım."

Lincoln Henrique: Fenerbahçe\'yi izleyerek büyümedik ama Fenerbahçe aşkını sonradan öğrendik
Kaynak: DHA
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