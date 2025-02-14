Lise öğrencileri yaptıkları bez bebekleri Şırnak'taki kütüphaneye gönderecek - Son Dakika
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Lise öğrencileri yaptıkları bez bebekleri Şırnak'taki kütüphaneye gönderecek

Lise öğrencileri yaptıkları bez bebekleri Şırnak\'taki kütüphaneye gönderecek

Kastamonu 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi öğrencileri hazırladıkları bez bebekleri, Şırnak'ın Silopi ilçesinde bulunan "Şehit Bebek ve Çocuk Oyuncak Kütüphanesi"ne gönderecek.

14.02.2025 13:17
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Kastamonu 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi öğrencileri hazırladıkları bez bebekleri, Şırnak'ın Silopi ilçesinde bulunan "Şehit Bebek ve Çocuk Oyuncak Kütüphanesi"ne gönderecek.

Okulun Proje Kulübü öğrencileri, danışman öğretmenleri Suzan Avanoğlu ile birlikte anlamlı bir proje hayata geçirmek için çalışma başlattı.

Kulüp üyeleri, Kastamonu Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği tarafından işletilen Mutlu Kafe'de bir araya gelerek, bez bebek yapmaya başladı.

Öğrencilerin projesine Kastamonu İstiklal Yolu Gençlik Merkezi lider ve gönüllüleri de destek verdi.

Bu kapsamda bugüne kadar 50 bebek hazırlayan öğrenciler, mart ayında oyuncakları Şırnak'ın Silopi ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen saldırılarda hayatını kaybeden bebek ve çocuklar anısına kurulan "Şehit Bebek ve Çocuk Oyuncak Kütüphanesi"ne bağışlayacak.

"İki il arasında gönül bağı kurmak için bu atölyeyi düzenledik"

Suzan Avanoğlu, AA muhabirine, hazırladıkları bez bebekleri Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Şehit Bebek ve Çocuk Oyuncak Kütüphanesi'ne göndereceklerini söyledi.

Avanoğlu, "Hem sosyal bir çalışma yapmak hem öğrencilerin el becerisini geliştirmek hem de topluma faydalı bir çalışma yapmak istedik. Çocuklarımızın becerisi gelişirken, iki il arasında gönül bağı kurmak için bu atölyeyi düzenledik." dedi.

Proje Kulübünde yer alan öğrencilerden Duru Bayrak ise topluma yararlı bir çalışma için yola çıktıklarını vurgulayarak, "Bir beyin fırtınası yaptık. Şırnak'ta şehit bebekler için yapılan kütüphaneye bir yardım eli olacağını düşündük. Biraz da olsa onların acısını anlamak ve dindirmek adına böyle bir çalışmada bulunduk. Hem oradaki çocuklar gülsün, mutlu olsunlar hem de Şırnak ile aramızda köprü bağımız olsun diye bu projeyi yaptık." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Eymen Nafi Çelik de çalışmayı insanları mutlu edebilmek için yaptıklarını dile getirerek, "Kardeşlerimizin mutluluğu önemli. Bu bebekleri içten gelerek yapıyoruz." diye konuştu.

Mutlu Kafe Özel Bireyler Dikiş Atölyesi sorumlusu Şerife Şentürk ise kapılarının bu tür çalışmalara her zaman açık olduğunu belirterek, anlamlı çalışmaları dolayısıyla öğrencileri kutladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Lise öğrencileri yaptıkları bez bebekleri Şırnak'taki kütüphaneye gönderecek - Son Dakika

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