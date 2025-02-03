Lise Öğrencisi Nadir Kuyrukkakanını Gözlemledi - Son Dakika
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Lise Öğrencisi Nadir Kuyrukkakanını Gözlemledi

Lise Öğrencisi Nadir Kuyrukkakanını Gözlemledi

Çağan Abbasoğlu, kuş gözlemi için gittiği Hatay'da ak tepeli kuyrukkakanını fotoğrafladı.

03.02.2025 13:20
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İstanbul'da yaşayan ve 9 yaşından beri kuş gözlemciliğine merak duyan lise öğrencisi, yarıyıl tatilinde kuş gözlemi için gittiği Hatay'ın Samandağ ilçesinde, Türkiye'de daha önce sadece bir kez fotoğraflanan ak tepeli kuyrukkakanını kaydetti.

Babasının arkadaşının hediye ettiği kitaptan etkilenerek kuş gözlemciliğine merak salan 17 yaşındaki Çağan Abbasoğlu, kuş gözlem etkinliklerine katılmaya başladı. Ailesinin de desteğiyle kısa sürede kuşları tanıyan Abbasoğlu, yarıyıl tatilini babasıyla birlikte kuş gözlemi için Hatay'ın Samandağ ilçesinde geçirdi.

Abbasoğlu, Türkiye'de daha önce 4 kez görüldüğü yönünde kaydı bulunan ancak sadece geçen yıl fotoğraflanan ak tepeli kuyrukkakanını görüntüledi.

"Rüya gibiydi"

Çağan Abbasoğlu AA muhabirine, yarıyıl tatilinde babasıyla birlikte nadir türleri aramak için Samandağ'a geldiklerini belirterek ak tepeli kuyrukkakanını gördüğü anı şöyle anlattı:

"Arazideyken soluma döndüğümü hatırlıyorum ve ak tepeli kuyrukkakanla göz göze geldik. İnanılmaz anlardı çünkü herkes gibi benim de rüya türlerimden biriydi. Birkaç saniyede fotoğrafladım sonra uçup ileriye kondu. Yaklaşmaya çalıştık. Hiç ürkek değildi, o da bizi merak edip yaklaştı. Sonrası zaten rüya gibiydi."

"Kuş bilimci olup çevreye katkısı olacak"

Çocuk cerrahı Latif Abbasoğlu ise oğlu Çağan'ın ilkokulda kuş gözlemciliğine başladığını belirtti.

Eşi ve oğluyla birlikte yeni tür kuşları fotoğraflamak için Türkiye'nin farklı illerini dolaştıklarını ifade eden Abbasoğlu, şöyle konuştu:

"Bazen de Türkiye dışında kuş turlarımız oluyor. Çağan da bu kez yarıyıl tatili için bu bölgede nadir türleri aramak için araştırmalar, planlar yapıyordu. Kafasına koyduğu türleri de buldu. Tutku, çalışkanlık, sabır bir araya gelince bulunuyor. 9 senedir Çağan'la dolaşıyorum. Çok keyifli oluyor. Bu sabah Türkiye'ye yeni tür kazandırdı, hemen annesini aradı. Çağan'ın o andaki gözündeki parıltı bir ömre bedel. İlerde de bu hobisini mesleğe dönüştürmeyi planlıyor, biyolog olup kuş bilimci olup çevreye katkısı olacak inşallah."

Gaziantep Fotoğraf Sanatı Derneği Başkanı Yakup Yener de ak tepeli kuyrukkakanının Türkiye'de ikinci kez fotoğraflandığını, türün görüldüğünün duyulmasının ardından Türkiye'nin dört bir yanından yaklaşık 100 gözlemcinin bölgeye akın ettiğini söyledi.

Ak tepeli kuyrukkakan hakkında

Ak tepeli kuyrukkakan, dişisiyle erkeği birbirine benzeyen büyük bir kuyrukkakandır. Parlak siyah renktedir, alt tarafı bacaklarına kadar siyahtır. Birçok erişkinin tepesi beyazdır. Ergenlerin ve bazı erişkinlerin tepesi siyahtır ancak büyüklüğü, uzun gagası ve siyah köşeli, beyaz kenarlı kuyruğu tanımlayıcıdır. Değişken ötüşü ıslıksı ve melodik notalardan oluşur, arada daha pürüzlü sesler çıkarabilir, çoğu zaman yöredeki diğer kuşları taklit eder.

Kuş gözlemcileri platformu olan "ebird.org"ta yer alan bilgilere göre, Türkiye'de 1993'te Kayseri'de ilk kez görüldüğü yönünde kayıt düşülen Ak tepeli kuyrukkakan, 1996 yılında Adana'da, 2005 yılında Antalya'da görüldü ancak ilk kez geçen yıl Hatay'da fotoğraflandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Lise Öğrencisi Nadir Kuyrukkakanını Gözlemledi - Son Dakika

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